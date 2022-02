Olimpiadi, Goggia d'argento e Nadia Delago di bronzo in discesa libera: per l'Italia è una storica doppietta

La discesa olimpica femminile doveva regalare emozioni e così ha fatto. La grande aspettativa dei tantissimi tifosi di Sofia Goggia, che rientrava in gara dopo 23 giorni dall’infortunio ai legamenti del ginocchio, conseguenza della brutta caduta nel SuperG a Cortina, è stata ripagata da una strepitosa prova della campionessa bergamasca.

Scesa con il pettorale numero 13, Goggia si era portata in testa alla classifica grazie a una prestazione maiuscola e nel parterre si era poi lasciata andare a un urlo liberatorio con cui scaricava tutte le enormi tensioni degli ultimi giorni. L’Italia in quel momento aveva tre atlete nelle prime tre posizioni: Goggia, Nadia Delago, autrice di una prova strepitosa e Irene Curtoni. Un bellissimo sogno che stava andando in scena prima dell’alba.

La medaglia d’oro sembrava destinata alla Goggia e appariva come il coronamento del lavoro svolto per esserci e per realizzare l’obiettivo difendere il titolo di campionessa olimpica conquistato 4 anni fa in Corea del Sud.

Discesa libera: due azzurre sul podio

A spegnere l’entusiasmo di Goggia è stata la sorpresa di giornata, la svizzera Corinne Suter. Scesa con il pettorale numero 15 è riuscita a non commettere errori nella parte alta e ha ottenuto il massimo nel finale, un tratto di scorrimento dove è stata favorita anche dai suoi materiali.

Analizzando questa gara bisogna essere realisti anche se è stata una gara da sogno. Goggia ha compiuto un vero e proprio miracolo, riuscendo a essere competitiva a poco più di due settimane di distanza da un brutto infortunio. Nadia Delago, classe 1997, ha vissuto una giornata memorabile conquistando un bronzo olimpico che conferma tutto il suo potenziale anche in prospettiva futura. L’Italia è riuscita per la prima volta nella sua storia a piazzare due atlete sul podio olimpico della discesa libera, un risultato che era riuscito soltanto in SuperG nel 2002 ai Giochi di Salt Lake City con Ceccarelli, oro e Putzer, bronzo.

Con questo risultato l'Italia porta a 13 le medaglia sino conquistate a Pechino 2022: due ori, 6 argenti e 5 bronzi. Salgono a tre le medaglie vinte nello sci alpino dopo l'argento vinto dalla Brignone.

Pechino 2022: le medaglie dell'Italia