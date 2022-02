Olimpiadi invernali Pechino 2022 19 febbraio: gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

Sabato 19 febbraio, penultima giornata olimpica e ultima grande occasione di medaglia per le azzurre e gli azzurri dello sci. La cercheranno insieme cogliendo il miglior risultato possibile nel team event, lo slalom parallelo a squadre miste.

Quattro sciatori di ogni paese, due uomini e due donne, ne affrontano altrettanti di un'altra nazione. Gli sciatori sciano contemporaneamente su due percorsi identici e chi vince conquista un punto per la sua squadra. In questa specialità i nostri puntano a sorprendere gli avversari per centrare una medaglia. Per riuscirci dovranno superare gli avversari, cominciando dal primo ostacolo: la Russia (R.O.C.).

L'altra gara più attesa in questa giornata è nel pattinaggio velocità. Nel mass-start torna in pista Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri. La pattinatrice romana, in quella che è la sua gara prediletta, vuole chiudere in bellezza questi giorni per lei così gloriosi, prima di portare la bandiera nella cerimonia di chiusura.

Pechino 2022: programma sabato 19 febbraio e italiani in gara

02.30 - FREESTYLE: prima manche finale half-pipe uomini

02.30 - BOB: prima manche bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.57 - FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe uomini

03.00 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, ottavi di finale - Italia (Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

03.24 - FREESTYLE: terza manche finale half-pipe uomini

03.40 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, quarti di finale (ev. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

04.05 - BOB: seconda manche bob a 4 uomini - Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

04.09 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, semifinali (ev. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

04.28 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per il bronzo (ev. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

04.37 - SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per l’oro (ev. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini, Bassino)

07.00 - SCI DI FONDO: 50 km tecnica libera mass start uomini - Italia (Salvadori e Ventura)

07.05 - CURLING: finale per l’oro uomini (Svezia-Gran Bretagna)

08.00 - SPEED SKATING: semifinali mass start uomini - Italia (Giovannini e Malfatti)

08.45 - SPEED SKATING: semifinali mass start donne - Italia (Lollobrigida)

09.30 - SPEED SKATING: finale mass start uomini - ev. Giovannini e Malfatti

10.00 - SPEED SKATING: finale mass start donne - ev. Francesca Lollobrigida

12.00 - PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma libero - ev. Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

13.00 - BOB: terza manche bob a 2 donne

13.05 - CURLING: finale per il bronzo donne (da definire)

14.10 - HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo uomini (da definire)

14.30 - BOB: quarta manche bob a 2 donne

