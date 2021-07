Olimpiadi in tv, ecco gli italiani in gara il 25 luglio: dove seguirli in diretta e in streaming

La prima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha subito sorriso ai colori italiani. Vito Dell'Aquila con il suo oro nel taekwondo e Luigi Samele, argento nella sciabola maschile, hanno conquistato le prime medaglie italiane nel primo giorno di gare, rendendo indimenticabile l'esordio dell'Italia.

Per questo c'è ancora più attesa per la seconda giornata dei Giochi Olimpici. Il calendario del day 2 di Tokyo 2020, in programma domenica 25 luglio, inizierà tra pochissimo, a mezzanotte ora italiana. In quel momento il surf debutterà come specialità olimpica. L'Italia sarà rappresentata da Leonardo Fioravanti, che ha ottime possibilità di dire la sua per una medaglia.

Alle 2 di stanotte, invece, sarà la volta del volley femminile. Paola Egonu e compagne scenderanno in campo per affrontare la Russia. La giornata proseguirà poi con il canottaggio, la scherma, il tiro a volo e il tiro con l'arco, la ginnastica artistica, la pallanuoto, il nuoto, il basket 3x3 e il tennis.

Nel ciclismo su strada toccherà alle donne. Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin proveranno a consolare gli italiani per una delle delusioni più grandi della prima giornata, il deludente risultato della nostra nazionale maschile nella bellissima corsa vinta dall'ecuadoregno Richard Carapaz, davanti al belga Van Aert e allo sloveno, vincitore degli ultimi due Tour de France, Tadej Poga?ar.

Grande attesa anche per il debutto delle nazionali maschili di basket e di pallanuoto. I nostri cestisti se la vedranno contro la Germania, mentre il Settebello affronterà il Sudafrica.

Olimpiadi, 25 luglio: il programma

00.01 Surf: Gara maschile, primo e secondo round: Leonardo Fioravanti;

02.00 Volley: Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia;

02.00 Canottaggio - quarti di finale: singolo femminile, singolo maschile, doppio maschile, doppio femminile, quattro maschile, quattro femminile- Ripescaggi: doppio pesi leggeri maschile, doppio pesi leggeri femminile, quattro di coppia maschile, quattro di coppia femminile;

02.00 Scherma - Fioretto femminile, turni preliminari e quarti di finale: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi;

Spada maschile: turni preliminari quarti di finale: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli;

02.00 Tiro a volo - Skeet femminile, qualificazioni (day 1): Diana Bacosi, Chiara Cainero;

Skeet maschile, qualificazioni (day 1): Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti;

02.30 Tiro con l’arco - Gara a squadre femminile, ottavi di finale: Italia (Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati);

03.00 Ginnastica artistica - Qualificazioni femminili, prima suddivisione: Vanessa Ferrari, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio, Lara Mori;

03.00 Pallanuoto - Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Italia;

03.30 Nuoto - Finali: 400 misti maschile, 400 stile libero maschile, 400 misti femminili, 4×100 stile libero femminile. Semifinali: 100 farfalla femminile, 100 rana maschile;

03.40 Basket 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Italia;

04.00 Boxe - 51 kg femminile, primo turno: Giordana Sorrentino vs Irismar Cardozo Rojad;

04.00 Judo - 52 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale: Odette Giuffrida;

66 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale: Manuel Lombardo;

04.00 Tennis - Singolare femminile, primo turno: Camila Giorgi vs Jennifer Brady; terzo match dalle ore 04.00 - Singolare femminile, primo turno: Jasmine Paolini vs Petra Kvitova; terzo match dalle ore 04.0; Doppio maschile, primo turno: Musetti/Sonego vs Andujar/Carballes Baena;

05.00 Vela - Regate RS:X maschile: Mattia Camboni; RS:X femminile: Marta Maggetti; Laser Radial femminile: Silvia Zennaro;

06.00 Canoa Slalom - Batterie: C1 maschile, K1 femminile: Stefanie Horn;

06.00 Ciclismo su Strada - Prova in linea femminile: Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin;

06.40 Basket - Torneo maschile, fase a gironi: Germania vs Italia;

06.45 Tiro con l’arco - Gara a squadre femminile: quarti di finale, semifinali, finali: eventuale Italia;

07.25 Basket 3X3 - Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Italia;

08.00 Beach volley - Preliminari femminili: Menegatti/Orsi Toth vs Makroguzova/Kholomina;

08.00 Tuffi - 10 m syncro, finale: Elena Bertocchi/Chiara Pellacani;

08.30 Tiro a segno - Carabina 10 metri maschile, qualificazioni e finale: Marco Suppini, Lorenzo Bacci;

08.50 Sollevamento pesi - 61 kg maschile, gruppo A: Davide Ruiu;

10.00 Equitazione - Dressage individuale e a squadre, day 2: Francesco Zaza;

10.00 Judo - 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali: eventuale Odette Giuffrida; 66 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali: eventuale Manuel Lombardo;

11.00 Scherma - Fioretto femminile: semifinali e finali. Eventuali: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi;

Spada maschile: semifinali e finali. Eventuali: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli;

12.00 Nuoto - Batterie; 100 dorso femminile: Margherita Panziera; 200 stile libero maschile: Stefano Ballo, Stefano Di Cola; 100 rana femminile: Martina Carraro, Benedetta Pilato; 100 dorso maschile: Thomas Ceccon, Simone Sabbioni 400 stile libero femminile: Simona Quadarella; 4×100 stile libero maschile: Italia; 12.50 Sollevamento pesi - 67 kg maschile, gruppo A: Mirko Zanni;

13.00 Beach volley - Preliminari maschili: Nicolai/Lupo vs Thole/Wickler;

13.00 Softball - Fase a gironi: Italia-Messico;

13.00 Beach volley - Preliminari maschili: Carambula/Rossi vs Gibb/Bourne;

13.30 Triathlon - Gara maschile: Gianluca Pozzatti, Delian Stateff

Qui trovate il programma e tutte le informazioni su come seguire Tokyo 2020 in diretta tv e in streaming;

Qui trovate tutte le informazioni sulla copertura olimpica da parte della Rai