Olimpiadi in tv, ecco gli italiani in gara il 27 luglio: dove seguirli in diretta e in streaming

Terzo giorno di gare e terzo giorno di emozioni azzurre a Tokyo 2020. I nostri sono andati nuovamente a medaglia conquistando un bellissimo argento con la 4x100 stile libero con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che hanno chiuso secondi alle spalle degli USA.

Il 21enne Nicolò Martinenghi ha ottenuto una bellissima medaglia di bronzo nei 100 rana, rendendo ancora più preziosa la giornata per il nuoto italiano. La giornata si è ulteriormente impreziosita con gli argenti di Diana Bacosi nel tiro al volo e di Daniele Garozzo, nel fioretto. L'Italia ora è quinta per il numero di medaglie conquistate e nona per il peso delle medaglie. Anche domani, il quarto giorno di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si annuncia ricco di appuntamenti.

Domani, 27 luglio, nella quarta giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Federica Pellegrini tornerà in vasca per cercare di centrare la finalissima nella sua specialità, i 200 metri stile libero. Farà il suo esordio ai Giochi l'altro attesissimo nuotatore azzurro, Gregorio Paltrinieri. Sarà in vasca anche il nostro Settebello che affronterà la Grecia, mentre scenderanno in campo anche le nostre ragazze della pallavolo femminile che sfideranno la Turchia. Qui trovate gli orari e i nostri connazionali, disciplina per disciplina.

Olimpiadi, 27 luglio: il programma

Ore 23:30: Triathlon femminile (Finale): Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Steinhauser;

Ore 3:00: Beach volley maschile (gironi): Daniele Lupo/Paolo Nicolai;

Ore 3:30: Nuoto femminile 200 metri stile libero (semifinali): Federica Pellegrini;

Ore 3:59: Nuoto maschile 100 metri dorso (Finale): Thomas Ceccon;

Ore 4:00 - Judo maschile -81kg (eliminatorie e ottavi di finale): Christian Parlati; 4:00 - Judo femminile -63kg (eliminatorie e ottavi di finale): Maria Centracchio;

Ore 4:17 - Nuoto femminile 100 metri rana (Finale): Martina Carraro;

Ore 4:25 - Scherma femminile spada a squadre (quarti di finale): Italia;

Ore 4:35 - Nuoto maschile 200 metri farfalla (semifinali): Federico Burdisso, Giacomo Carini;

Ore 4:50 - Sollevamento pesi femminile - 59kg (gruppo B): Maria Grazia Alemanno;

Ore 4:58 - Nuoto femminile 200 metri misti (semifinali): Sara Franceschi, Ilaria Cusinato;

Ore 5:00 - Vela femminile laser radial (regate): Silvia Zennaro;

Ore 5:13 - Tiro con l’arco maschile (primo turno): Mauro Nespoli;

Secondo match dalle ore 4:00 - Tennis femminile (ottavi di finale): Camila Giorgi;

Ore 6:06 - Boxe femminile -60kg (primo turno): Rebecca Nicoli;

Ore 6:23 - Judo femminile -63kg (quarti di finale);

Ore 6:23 - Judo maschile -81kg (quarti di finale);

Ore 6:40 - Scherma femminile spada a squadre (semifinali)

Ore 7:00 - Canoa femminile kayak K1 (semifinali): Stefanie Horn;

Ore 7:42 - Boxe femminile -69kg (primo turno): Angela Carini;

Ore 8:00 - Mountain Bike femminile cross country: Eva Lechner;

Ore 8:30 - Pallanuoto maschile Italia-Grecia;

Ore 9:00 - Canoa femminile kayak K1;

Ore 9:25 - Volley femminile Italia-Turchia;

Ore 10:17 - Judo femminile -63kg (semifinali);

Ore 10:25 - Basket 3X3 femminile Italia-Russia (gironi);

Ore 10:34 - Judo maschile -81kg (ripescaggi): Christian Parlati;

Ore 10:51 - Judo maschile -81kg (semifinali): Christian Parlati;

Ore 11:08 - Judo femminile -63kg (finale bronzo);

Ore 11:28 - Judo femminile -63kg (Finale oro);

Ore 11:30 - Scherma femminile spada a squadre (Finale bronzo);

Ore 11:39 - Judo maschile -81kg (Finale bronzo)

Ore 11:59 - Judo maschile -81kg (Finale oro)

Ore 12:00 - Nuoto maschile 100 metri stile libero (batterie) Alessandro Miressi, Thomas Ceccon; Nuoto maschile staffetta 4X200 metri stile libero (batterie): Italia; Nuoto maschile 800 metri stile libero (batterie): Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti;

Ore 12:30 - Scherma femminile spada a squadre (Finale oro)

Ore 12:45 - Ginnastica artistica femminile All-Around a squadre (Finale): Italia

Ore 12:50 - Sollevamento pesi femminile -64kg (gruppo A): Giorgia Bordignon;

Ore 13:17 - Nuoto maschile Batterie 800m stile libero U: Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri

