Olimpiadi in tv, ecco gli italiani in gara il 28 luglio: dove seguirli in diretta e in streaming

La quarta giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha sorriso ai colori italiani grazie alle imprese delle nostre donne. Giorgia Bordignon ha conquistato un meraviglioso argento nel sollevamento pesi, mentre la nazionale femminile di spada e la judoka Maria Centracchio hanno festeggiato il bronzo. C’è grande attesa anche per la quinta giornata di queste olimpiadi, in programma mercoledì 28 luglio.

Tutti gli appuntamenti da non perdere nella quinta giornata olimpica. Tanti gli atleti azzurri in pista da Federica Pellegrini alle nazionali di basket e volley