Olimpiadi in tv, ecco gli italiani in gara oggi giovedì 29 luglio: dove seguirli in diretta e in streaming

Scenderanno in campo anche le nostre ragazze del volley, impegnate contro l'Argentina e il Settebello: i nostri pallanuotisti affronteranno gli Usa. Qui di seguito trovate il programma competo con gli azzurri impegnati gara per gara.

Nella sesta giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Alessandro Miressi cercherà di ottenere una medaglia nei 100 stile libero, un risultato che purtroppo non sembra alla portata di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero. Il nuotatore di Carpi non è al meglio delle condizioni fisiche ed è stato a lungo debilitato dalla mononucleosi.