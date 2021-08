Jacobs "volante": va in finale dei 100 metri con il record europeo

Un Jacobs da record, e non è un modo di dire, si qualifica per la finale dei 100 metri ai Giochi di Tokyo. L'azzurro, nella terza semifinale, ha chiuso in terza posizione correndo in 9.84, nuovo record italiano ed europeo, qualificandosi così per la finale di stasera.

Jacobs in finale, 100 metri in 9.84: nuovo record europeo

Il 27enne Jacob si qualifica per la finale dei 100 metri con il secondo miglior tempo assoluto con 9.84, record italiano ed europeo, dietro al cinese Su e all'americano Baker ex aequo in 9.83, tutti nella stessa semifinale Passano in finale dalla prima semifinale lo statunitense Fred Kerley con 9.96 e il canadese Andre de Grasse con 9.98. Nella seconda l'inglese Zharnel Hughes con il crono 9.98 e il nigeriano Enoch Adegoke con 10.00.

Primo nella terza semifinale e miglior tempo assoluto del cinese Bingtian Su con 9.83 ex aequo con lo statunitense Ronnie Baker. L'azzurro delle Fiamme Oro Marcell Jacobs è terzo con il tempo di 9.84, seguito dal sudafricano Akani Simbine ripescato anche lui con il tempo di 9.90. Non entra in finale l'altro azzurro in gara, Filippo Tortu che ha corso in semifinale in 10.16, diciannovesimo tempo.