È storia: l'oro di Luigi Busà porta l'Italia al record di medaglie alle olimpiadi

"Mamma ce l'ho fatta!". Letteralmente impazzito di gioia, Luigi Busà, siciliano di Avola, ha urlato davanti alle telecamere che lo riprendevano subito dopo aver battuto l'azero Rafael Aghayev e conquistato la medaglia d'oro nel karate alle olimpiadi di Tokyo. Con il primo posto nella specialità kumite 75 chili l'azzurro ha regalato alla spedizione italiana alle olimpiadi di Tokyo 2020 il nono oro e la 37esima medaglia, record assoluto ai Giochi.

Già con l'oro di Antonella Palmisano nella marcia l'Italia aveva raggiunto le 36 medaglie eguagliando il record che reggeva dalle olimpiadi di Roma 1960. Un record ora infranto.

Chi è Luigi Busà, 37esima medaglia a Tokyo

Luigi Busà, carabiniere, è nato ad Avola in provincia di Siracusa, il 9 ottobre del 1987. Anche le due sorelle, Lorena e Cristina, sono karateka che si sono distinte in competizioni internazionali e come Luigi, sono specializzate nel kumite. Oggi ha sconfitto l'azero Rafael Aghayev in finale dopo averlo già sconfitto già nelle fasi eliminatorie per 3-1. In semifinale l'azzurro aveva sconfitto l'ucraino Stanislav Horuna. L'azzurro, campione del mondo e campione d'Europa, aveva vinto il primo incontro delle eliminazioni contro l'australiano Yahiro 5-0. Ha perso 2-0 con Azhikanov nel secondo e nel terzo ha trovato il successo sul tedesco Noah Bitsch. Nella sfida decisiva il 33enne siciliano ha trovato il rivale di sempre, l'azero Rafael Aghayev, già qualificato. Busà si è imposto per 3-1 dopo un incontro combattuto. Poi la semifinale vinta contro l'ucraino Stanislav Horuna.

Poi sarà l'atletica a provare a consacrare una giornata già storica ma che potrebbe diventare leggenda: anche oggi per entrare nella storia. La staffetta azzurra con il recordman Jacobs con Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta partirà alle 15:50 ora italiana col quarto tempo, il record italiano di 37.95.

Le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi

L'Italia ha raggiunto le 37 medaglie superando il record di Roma 1960.