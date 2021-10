L’ultima volta di Lupo-Nicolai: verso Parigi 2024 nuovi compagni per la coppia d’argento

Si è chiusa con il quarto posto alle Sardinia Beach Finals di Cagliari l'avvincente parabola sportiva della coppia Paolo Nicolai e Daniele Lupo.

Un sodalizio che ha regalato grandi soddisfazioni allo sport italiano con una pagina che resterà indimenticabile. Quella che per ben dieci anni è stata la coppia di punta del nostro volley ha conquistato per l'Italia l'unica medaglia olimpica, alle Olimpiadi di Rio 2016.

I due sono giunti alla conclusione che il loro percorso fosse giunto al suo apice e hanno scelto di intraprendere strade diverse di comune accordo.

Lupo-Nicolai sono scesi in campo per l'ultima volta alla "Calata di via Roma" di Cagliari dove sono stati sconfitti nella finale per il terzo posto dalla coppia olandese Varenhorst/Van De Velde che si è imposta per 2-0 (23-21, 21-17).

L'Olimpiade di Parigi 2024 resta un obiettivo importantissimo per entrambi. Per inseguire il sogno olimpico Paolo Nicolai farà coppia con Samuele Cottafava, mentre Lupo giocherà con Alex Ranghieri.

Lupo-Nicolai, l’argento di Rio e non solo

Daniele Lupo (Roma, 1991) e Paolo Nicolai (Ortona, 1988) avevano ottenuto il primo grande risultato conquistando al Foro Italico di Roma la qualificazione per le Olimpiadi di Londra 2012. Disputarono la loro prima rassegna a Cinque Cerchi chiudendola al quinto posto, ma agli ottavi. riuscirono ad avere la meglio sugli statunitensi Rogers-Dalhausser. Questi si erano presentati da campioni olimpici in carica.

Nella successiva edizione, le Olimpiadi di Rio 2016, sono giunti a un passo dalla medaglia d’oro, arrendendosi soltanto in finale ai padroni di casa, Alison-Bruno.

A Tokyo, quest’anno, si sono dovuti arrendere alla coppia numero uno del ranking internazionale, costituita dai qatarioti Ahmed-Cherif, che ha ottenuto il bronzo.

Nel loro palmares c'è anche il primo torneo World Tour vinto da una coppia Italia (Cina, 2014) e ci sono soprattutto tre Europei in quattro anni.

Ora le loro strade si divideranno, ma la rotta è comune. Si viaggia verso Olimpia, in direzione Parigi 2024.