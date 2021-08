La madre di Desalu declina l’invito in Tv: "Scusate ma devo lavorare"

La donna era stata invitata in televisione sul programma “Il circolo degli anelli” per celebrare l’impresa del figlio

Il figlio aveva appena vinto un oro olimpico nella staffetta 4x100 ma lei, Veronica, madre di Fausto Desalu, ha dovuto delinare per impegni di lavoro. La donna fa la badane e ieri sera doveva occuparsi di una persona anziana, che non ha voluto lasciare da sola.

La donna era stata invitata in televisione sul programma “Il circolo degli anelli” per celebrare l’impresa del figlio, che aveva vinto la medaglia d’oro a Tokyo 2020 dopo l’impresa firmata anche da Patta, Marcell Jacobs e Tortu. La madre di Desalu era stata invitata in programma tv Rai, ma ha dovuto rifiutare e la motivazione è stata svelata in diretta TV dalla conduttrice Alessandra De Stefano:

"Ho parlato con la madre Veronica che mi ha detto che questa sera non potrà essere in collegamento tv perché lavora. Fa la badante e la notte si occupa di una persona anziana". Poi ha parlato del legame forte tra madre e figlio dicendo: "Lei ha cresciuto il figlio da sola venendo dalla Nigeria in Italia. E lui le diceva sempre: "Mamma, non ti preoccupare. Un giorno diventerò qualcuno”.

La mamma di Desalu aveva già espresso tutta la sua gioia per la vittoria del figlio, dicendo di non vedere l’ora che il figlio torni a casa per riabbracciarlo. Prima della gara lo aveva incoraggiato e adesso lo aspetta per per preparargli una torta.