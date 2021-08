In palese contraddizione con quello che dovrebbe essere lo spirito olimpico, un maratoneta, nel momento in cui gli atleti possono avvicinarsi ai tavoli per prendere le bottigliette d’acqua, lui le butta tutte per terra prima di prendere la sua.

Il gesto antisportivo è del maratoneta francese Morhad Amdouni, che ha rovesciato tutte le borracce della tavola prima di prendere l’ultima della fila.