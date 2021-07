La riscossa azzurra a Tokyo, è bronzo per la squadra di scherma: tutte le medaglie di oggi

Soddisfazioni per l'Italia Team anche nella quarta giornata olimpica. Sugli scudi le ragazze della scherma e Maria Centracchio, bronzo nel judo -63kg

Anche nella quarta giornata di Olimpiadi, a Tokyo 2020, l'Italia va a medaglia. Sinora sono due, una l'ha vinta Maria Centracchio che nel judo, categoria -63kg, ha avuto la meglio nella sfida per il podio contro l'olandese Juul Franssen al golden score. La seconda medaglia è merito della nazionale femminile di spada donne che ha battuto la Cina. Salgono a 11 le medaglie ottenute dalla spedizione azzurra a Tokyo.

Judo: la medaglia di bronzo di Maria Centracchio

La Centracchio aveva iniziato il suo cammino, battendo per ippon la Nomenjanahary (Madagascar), prima di superare, sempre per ippon dopo aver sfoggiato un waza ari, l’ungherese Ozabas e la polacca Agata Ozdoba-Blach al golden score. Si era arresa solo all’olimpionica slovena Tina Trstenjak in semifinale (ippon). Una curiosità: è la prima atleta molisana a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici. Prima di lei, tra gli uomini, il pallavolista Pasquale Gravina aveva ottenuto un argento ad Atlanta 1996 e un bronzo a Sydney 2000.

"Ho vissuto un 2020 terribile - dice all'ANSA - prima la mononucleosi e poi la positività al Covid. La dedico a tanti, anche al mio Molise: so che sui social stanno impazzendo"

Scherma: la medaglia di bronzo delle spadiste italiane

Bravissime le nostre spadiste, Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio, che contro la Cina (23-21) hanno ottenuto un meraviglioso bronzo. La terza medaglia azzurra nella scherma a questi Giochi olimpici di Tokyo. L'Italia della spada a squadre femminile torna sul podio a 25 anni dall'argento di Atlanta 1996.

SUL PODIO SUL PODIO SUL PODIO! SIAMO ANCORA SUL PODIO! ???



Le spadiste Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio di bronzo a #Tokyo2020!#ItaliaTeam | #StuporMundi | @Federscherma pic.twitter.com/0hMmPmanui — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 27, 2021

Nel tiro con l'arco Nespoli agli ottavi, nel tennins Camila Giorgi accede ai quarti battendo la Pliskova. Bene anche le ragazze del basket 3x3 che conquistano i quarti. Pareggio in rimonta per il Settebello nella pallanuoto: Italia e Grecia (6-6). Le azzurre del volley che hanno ottenuto la seconda vittoria di questa Olimpiade battendo la Turchia 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-15).

Federica Pellegrini ha ottenuto la qualificazione alla finale dei 200 stile libero. Sarà la sua quinta finale olimpica consecutiva. Un'impresa che non è mai riuscita a nessuna donna: soltanto a Michael Phelps ha fatto altrettanto nei 200 farfalla.

In questa giornata ci sono ancora concrete possibilità di aumentare il bottino.

Servizio in aggiornamento

Di seguito il riepilogo dei dieci podi olimpici dell’Italia Team a Tokyo: