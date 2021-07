A Tokyo Aldo Montano trascina la sciabola azzurra all'assalto dell'oro: tutte le medaglie di oggi

La quinta giornata di Olimpiadi a Tokyo 2020 ha già regalato grandi soddisfazioni all'Italia e promette ulteriori medaglie. L'Italia ha già conquistato due medaglie di bronzo nel canottaggio con il quattro senza e nel nuoto con Federico Burdisso. Grande impresa nella sciabola. L'Italia ha battuto l'Ungheria in semifinale (45-43) e sarà in pedana alle ore 12.30. La vittoria è stata conquistata da Berrè, Curatoli e dal veterano Aldo Montano, che ha sostituito l'infortunato Samele, lanciando i più giovani compagni di squadra alla rimonta. Curatoli ha sconfitto all'ultimo assalto il tre volte campione olimpico, l'ungherese Aron Szilagyi.

Nuoto: Federico Burdisso bronzo nei 200 farfalla

Federico Burdisso ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200 farfalla. Si tratta della terza medaglia azzurra nel nuoto, la prima nella farfalla.

Canottaggio, quattro senza: un bronzo contro il Covid

Nel canottaggio il quattro senza azzurro, dopo la medaglia conquistata a Rio de Janeiro, si conferma anche a Tokyo 2020 centrando la medaglia di bronzo, in una finale difficilissima soprattutto anche per la positività al Covid di Rosetti, sostituito da Di Costanzo a poche ore dal via.

" Abbiamo vinto contro il Covid, e non solo, visti gli attimi finali della gara. Il campo - ha raccontato il capovoga Giuseppe Vicino era difficile da gestire, soffiava un forte vento laterale a favore e dall`inizio mi sono concentrato come non mai a guardare solo le boe per non avere problemi di direzione. Gli ultimi 200 metri poi sono stati stupendi ed è arrivato questo bronzo comunque straordinario per il nostro percorso. Un ringraziamento va alle Fiamme Gialle, la mia società,e al CRV Italia dove sono nato agonisticamente".

Più forti di tuttoooooo! Nonostante l'equipaggio modificato all'ultimo momento, il quattro senza è medaglia di BRONZO! ?



Straordinari Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino! ?#ItaliaTeam | #StuporMundi | @canottaggio1888 pic.twitter.com/RcBpkW57e2 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 28, 2021

Tokyo 2020, 28 luglio: i risultati

Tra le note positive, la boxe azzurra è a medaglia. Irma Testa è già certa del bronzo dopo aver superato nei quarti (categoria 57 kg) la canadese Veyra per 5-0 ed essersi qualificata per le semifinali, dove se la vedrà con la filippina Petecio sabato alle ore 6.39. È la prima medaglia della boxe italiana femminile nella storia delle Olimpiadi.

Commozione per Federica Pellegrini, settima nella sua ultima finale olimpica, alla quinta Olimpiade, un record da vera 'Divina'. Soltanto quinta, invece, Simona Quadarella nei 1500 stile libero. La staffetta azzurra 4x200 stile libero si è piazzata al quinto posto. L'oro è andato alla Gran Bretagna, argento alla Russia, bronzo all'Australia.

Si ferma purtroppo ai quarti il cammino nel tennis di Camila Giorgi battuta dall'ucraina, Elina Svitolina, n.6 del ranking e 4 del seeding e agli ottavi quello di Fabio Fognini, sconfitto da Medvedev (6-2 3-6 6-2), in un match condizionato dal grande caldo.

Deludono i nostri ciclisti nelle gare a cronometro. Filippo Ganna, campione del mondo a cronometro in carica, ha chiuso soltanto al quinto posto. L'oro è stato conquistato da Primoz Roglic, l'argento è andato all'olandese Tom Domoulin, il bronzo all'australiano Rohan Dennis. Elisa Longo Borghini è decima nella prova vinta dall'olandese Van Vleuten. Argento alla svizzera Reussen e bronzo all'olandese Van der Breggen.

servizio in aggiornamento