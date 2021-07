"L'incredibile Greg" ad un passo dal tetto del mondo: è un argento d'oro. Tutte le medaglie di oggi

Gregorio Paltrinieri argento nell'800 stile libero, ma dal canottaggio arriva il secondo oro per l'Italia team. Dall'acqua una carica di medaglie per la missione azzurra alle olimpiadi di Tokyo 2020

Arriva dall'acqua una mattina (italiana) carica di medaglie per la missione azzurra alle olimpiadi di Tokyo 2020 con l'argento di Gregorio Paltrinieri, l'oro di Valentina Rodini, Federica Cesarini e il bronzo di Stefano Oppo, Pietro Ruta.

Medaglia d'argento per Gregorio Paltrinieri

Dopo l’oro di Rio 2016 nei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri torna sul podio olimpico: l’azzurro butta il cuore oltre l’ostacolo e, nonostante la condizione non ottimale, guida a lungo nella finale degli 800 sl disputata al Tokyo Aquatics Centre e conquista una medaglia d’argento che vale tanto. Fermo per settimane a causa della mononucleosi, aveva sentito i suoi sogni sgretolarsi. L’azzurro è secondo al traguardo a +0.24 dallo statunitense Robert Finke (7:41.87): dopo una gara all’attacco riesce a tenere dietro almeno l’ucraino Mykhailo Romanchuk (+0.46). L’argento è suo. Contro la sfortuna e contro tutto.

Per l’Italia Team si tratta del settimo argento e della 18esima medaglia complessiva a Tokyo 2020.

Medaglia d'oro per Valentina Rodini e Federica Cesarini

Valentina Rodini e Federica Cesarini entrano di diritto nell’olimpo del canottaggio sulle acque del Sea Forest Waterway. Le due azzurre spingono il doppio Pesi leggeri azzurro davanti a tutte e tagliano il traguardo in 6:47.54 conquistando la medaglia d’oro davanti alla Francia (+0.14) e all’Olanda (+0.49). È il primo oro nella storia del canottaggio azzurro femminile.

Medaglia di bronzo per Stefano Oppo e Pietro Ruta

Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta portano il doppio Pesi leggeri azzurro sul terzo gradino del podio dietro a Irlanda, oro olimpico in 6:06.43, e Germania (6:07.29). I due azzurri hanno tagliato il traguardo a +7.87 dagli irlandesi.

Una menzione doverosa per i "cugini" sammarinesi: Alessandra Perilli ha conquistato una storica medaglia per San Marino, la prima nella storia per la Repubblica del Titano, ai Giochi Olimpici. La sammarinese nel tiro a volo, specialità trap, ha conquistato una medaglia di bronzo.

Articolo in aggiornamento

Nelle altre gare che vedono impegnati gli atleti italiani continua il cammino dell'Italvolley femminile. All'Ariake Arena di Tokyo le azzurre di Mazzanti hanno battuto 3-0 l'Argentina (25-21 25-16 25-15) e restano a punteggio pieno nel girone B quando mancano due partite. L'Italia del fioretto femminile batte l'Ungheria e accede alla semifinale del torneo a squadre. Martina Batini, Arianna Errigo e Alice Volpi si sono imposte con il punteggio di 45-32. Nella finale dei 100 stile libero disputata al Tokyo Aquatics Centre, Alessandro Miressi ha chiuso al 6° posto (in 47"86) a +0.84 dall'oro olimpico Caeleb Dressel.

Di seguito il riepilogo dei podi olimpici dell’Italia Team a Tokyo: