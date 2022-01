Michela Moioli portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022

Sarà la snowboarder Michela Moioli la portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio. Lo riporta la Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) in una nota, confermando le indiscrezioni circolate.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, dopo averne parlato con Sofia Goggia e con il presidente della Fisi, Flavio Roda, hanno deciso a seguito del percorso di riabilitazione previsto per la campionessa olimpica di discesa libera - inizialmente designata come portabandiera - dopo l'infortunio occorsole a Cortina d`Ampezzo.

Successivamente il presidente Malagò ha informato del cambio di alfiere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il 23 dicembre aveva consegnato nelle mani di Sofia Goggia il Tricolore. Il Capo dello Stato, apprezzando la scelta di Michela Moioli come nuovo alfiere, ha fatto giungere tramite il presidente del CONI un messaggio augurale di pronta guarigione per Sofia Goggia: "Tifo per lei", ha detto Mattarella, con Sofia Goggia che dalle parole del Presidente della Repubblica ha tratto ulteriori motivazioni per cercare di recuperare in tempo per la gara della discesa libera del 15 febbraio.

Il CONI - conclude la nota - si riserva di nominare nelle prossime settimane un portabandiera per la cerimonia di chiusura prevista per il 20 febbraio.

"Sono molto contenta che sia stata nominata Michela, mi ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018". Lo dice Sofia Goggia, commentando alla Fisi la decisione di affidare a Moioli la bandiera italiana a Pechino 2022. "Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio, sono contenta sia lei a farlo, vista anche l'amicizia che ci lega".