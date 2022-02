Olimpiadi invernali Pechino 2022 17 febbraio: gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

Giovedì 17 febbraio a Pechino andrà in scena la tredicesima giornata delle olimpiadi invernali. L’Italia, grazie alle medaglie conquistate da Arianna Fontana, argento nei 1500 metri e dalla staffetta maschile 5000 metri, medaglia di bronzo nello short track, ha raggiunto 15 medaglie superando Albertville 1992.

La gara in cui sulla carta ci sono maggiori probabilità di medaglia è la combinata femminile dove Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nicol Delago si giocheranno tutte le loro carte nella discesa libera che si svolgerà alle ore 3.30 e nello slalom in programma alle ore 7.00.

Pechino 2022: programma giovedì 17 febbraio e italiani in gara

Qui trovate gli orari degli appuntamenti in programma domani alle Olimpiadi di Pechino con gli italiani in gara.

02.05, CURLING: sessione 12 round robin uomini (Danimarca-USA, Svezia-Svizzera, Canada-Gran Bretagna, Norvegia-Italia) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner, Mattia Giovanella)

02.42, BOB: prove 3 e 4 bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

03.30, SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di discesa – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago

04.30, FREESTYLE: skicross, seeding round donne – Lucrezia Fantelli, Jole Galli

05.10, HOCKEY GHIACCIO: Canada-USA, finale per l’oro donne

07.00, FREESTYLE: ottavi di finale skicross donne – Lucrezia Fantelli, Jole Galli

07.00, SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di slalom – ev. Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago

07.35, FREESTYLE: quarti di finale skicross donne – ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

07.54, FREESTYLE: semifinali skicross donne – ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

08.00, COMBINATA NORDICA: trial round salto Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km – Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa)

08.10, FREESTYLE: small e big final skicross donne – ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

09.00, COMBINATA NORDICA: competition round salto Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km – Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa)

09.30, SPEED SKATING: 1000 metri donne

11.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo donne

12.00, COMBINATA NORDICA: fondo Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km – ev. Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa)

13.05, CURLING: semifinali uomini (da definire dopo la sessione 12)

Pechino 2022, olimpiadi invernali: dove seguirle in tv

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.