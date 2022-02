Olimpiadi invernali Pechino 2022 13 febbraio: gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

Domani, domenica 13 febbraio, andrà in scena a Pechino la nona giornata dei giochi olimpici invernali. Grazie all’argento di oggi, sabato 12 febbraio, nello snowboardcross staffetta mista, conquistato da Michela Moioli e Omar Visintin, gli azzurri hanno centrato l'undicesima medaglia superando il bottino della precedente olimpiade in Corea del Sud.

Ora si preparano a un’altra giornata in cui vogliono regalarsi prestigiosi traguardi. C'è grande attesa nello sci alpino per il gigante maschile dove gli occhi sono puntati su Luca De Aliprandini.

Nel biathlon torna in gara Dorothea Wierer che nell’inseguimento va a caccia di un’altra impresa dopo il bronzo nella sprint 7,5 km. Arianna Fontana è pronta a trascinare le ragazze della staffetta femminile dello short track nella Finale B dei 500 metri: una vittoria varrebbe il bronzo. Alle 2.05 l’Italia del curling sfiderà la ROC (Comitato olimpico russo).

Qui trovate gli orari degli appuntamenti in programma domani alle Olimpiadi di Pechino con gli italiani in gara.

Pechino 2022: programma domenica 13 febbraio e italiani in gara

Ore 2.05, CURLING: sessione 6 round robin uomini (Norvegia-Svezia, Cina-Gran Bretagna, USA-Canada, Italia-ROC) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

Ore 2.30, BOB: prima manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

Ore 3.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Slovacchia-Lettonia, Girone C uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini - Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tommaso Sala

Ore 8.00, SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini – Italia (da definire)

Ore 10.00, BIATHLON: inseguimento 10 km donne – Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

Ore 11.45, BIATHLON: inseguimento 12,5 km uomini – Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini – Pietro Sighel

Ore 12.27, SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 7 round robin uomini (Gran Bretagna-Danimarca, Svizzera-Italia, Cina-USA) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

Ore 13.14, SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

Pechino 2022, olimpiadi invernali: dove seguirle in tv

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.