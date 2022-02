Olimpiadi invernali Pechino 2022 10 febbraio: gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

8 medaglie d’oro sul piatto in una giornata che, salvo sorprese, non sembra particolarmente favorevole ai colori azzurri. Nella giornata di giovedì 10 febbraio si disputeranno le finali nelle seguenti discipline: singolo maschile per il pattinaggio artistico, la gara a squadre mista di aerials per lo sci freestyle, l’halfipe femminile e lo snowboardcross maschile per lo snowboard, la combinata maschile per lo sci alpino, la 10 km femminile per lo sci di fondo, i 5000 metri femminili per lo speed skating, il team relay di slittino.

Qui di seguito trovate il calendario degli appuntamenti, l’orario e gli italiani che saranno impegnati nelle varie discipline.

Pechino 2022, 10 febbraio: il calendario e gli italiani in gara

02.05, CURLING: sessione 1 round robin donne (Gran Bretagna-Svizzera, Danimarca-Cina, Svezia-Giappone, ROC-USA)

02.30, SNOWBOARD: prima manche finale halfpipe donne

02.30, SKELETON: prima manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

02.30, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini – Daniel Grassl, Matteo Rizzo

02.58, SNOWBOARD: seconda manche finale halfpipe donne

03.25, SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

03.30, SCI ALPINO: discesa libera della combinata alpina uomini – Christof Innerhofer

04.00, SKELETON: seconda manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

04.15, SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross uomini – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

05.10, SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross uomini – ev. Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Lettonia, Girone C uomini

07.00, SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross uomini – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07.05, CURLING: sessione 2 round robin uomini (USA-Svezia, Norvegia-Canada, Cina-ROC, Gran Bretagna-Italia) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

07.15, SCI ALPINO: slalom speciale della combinata alpina uomini – ev. Christof Innerhofer

07.37, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross uomini – ev. Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07.55, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

07.58, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross uomini – ev. Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

08.00, SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenze ad intervalli) – Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Lucia Scardoni

08.15, SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini, a seguire la big final – ev. Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Slovacchia, Girone C uomini

10.55, BOB: prove 1 e 2 monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

11.00, SALTO CON GLI SCI: allenamento 2 trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

12.00, FREESTYLE: finale 1 aerials gara a squadre miste

12.50, FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre miste

13.00, SPEED SKATING: 5000 metri donne – Francesca Lollobrigida

13.05, CURLING: sessione 2 round robin donne (Canada-Corea del Sud, Svezia-Gran Bretagna, USA-Danimarca, Cina-Svizzera)

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Cina, Girone A uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Germania, Girone A uomini

14.30, SLITTINO: staffetta a squadre – Italia (Andrea Voetter, Leon Felderer, Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner)

Pechino 2022, olimpiadi invernali: dove seguirle in tv

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.