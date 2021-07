Olimpiadi in tv, ecco gli italiani in gara il 26 luglio: dove seguirli in diretta e in streaming

Tra le nuove discipline c'è attesa per il debutto nello skateboarding di Asia Lanzi e per il ritorno in campo delle ragazze della nazionale di basket 3x3, un nuovo sport olimpico che piace sempre di più.

Domani, 26 luglio, a Tokyo 2020 salirà sul tatami Fabio Basile, campione olimpico nella categoria 66 kg a Rio de Janeiro 2016, tornerà in vasca Federica Pellegrini e scenderanno nuovamente in campo i ragazzi della nazionale di pallavolo che sfideranno la Polonia. Saranno di scena anche Fognini e Sonego nel torneo olimpico di tennis e Sonego/Musetti nel torneo di doppio.

Anche nella terza giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che prenderà il via dalla mezzanotte ora italiana, i nostri portacolori si presentano a moltissimi appuntamenti con concrete possibilità di dire la propria nella lotta per le medaglie.