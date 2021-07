Dopo il bronzo di Lucilla Boari nella giornata di venerdì 30 luglio, tutto è pronto a Tokyo per l'ottava giornata olimpica. L'Italia aspetta nuove imprese per aumentare il suo bottino di 20 medaglie.

Olimpiadi in tv, ecco gli italiani in gara oggi sabato 31 luglio: dove seguirli in diretta e in streaming