Olimpiadi invernali Pechino 2022: dove l'Italia può lottare per le medaglie nello sci alpino

Sono stati inaugurati oggi, venerdì 4 febbraio, i Giochi olimpici di Pechino 2022. Fino a domenica 20 febbraio nei 109 eventi in programma, l'Italia andrà a caccia di medaglie. Dopo le grandi soddisfazioni ottenute quest'estate nelle olimpiadi estive di Tokyo 2020 si culla il sogno di vivere altre grandi imprese sportive.

La spedizione azzurra vorrebbe migliorare le 10 medaglie conquistate in Corea del sud. Quattro anni fu festa per 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi.

Ma quali sono le discipline dove abbiamo maggiori chance? Qui di seguito vedremo alcuni dei nostri candidati più accreditati per conquistare la gloria di Olimpia.

Pechino 2022, sci alpino: le possibilità di medaglia

L'Italia Team si aspetta grandi soddisfazioni dalle nazionali femminile e maschile di sci alpino e vuole dire la sua nella corsa alle medaglie sia nelle discipline tecniche che in quelle veloci.

Nell'ultima edizione in Corea del Sud Sofia Goggia conquistò la medaglia d'oro in discesa libera, mentre Federica Brignone ottenne il bronzo nel gigante. L'Italia punta a incrementare questo bottino nelle 11 prove di sci alpino in programma a Pechino. Vediamo da chi possono arrivare le possibilità di medaglia.

1) Sofia Goggia: la campionessa bergamasca stava disputando una grande stagione prima dell’infortunio a causa della brutta caduta nel super-G di Cortina. Aveva dimostrato di non avere rivali in discesa libera e di potersi giocare il podio nel supergigante. Attualmente sta cercando in tutti i modi di recuperare dal’infortunio subito soprattutto per difendere il titolo conquistato quattro anni fa in discesa libera. Se sarà al meglio sarà dura per tutte le sue avversarie.

2) Federica Brignone: possibilità di medaglia sia in Super-G che in gigante. La vittoria in super-G a Zauchensee le ha dato grande fiducia. Costantemente tra le migliori nel corso della stagione insegue un acuto che nobiliterebbe ulteriormente la sua carriera, dove vanta la conquista della Coppa del Mondo nel 2020.

3) Elena Curtoni: la sciatrice di Morbegno ha disputato sinora un’ottima stagione. Nel SuperG di Cortina ha ottenuto la 300esima vittoria per l'Italia in Coppa del mondo. In questa disciplina è seconda nella classifica di Coppa del mondo alle spalle di Brignone e davanti a Goggia. Ha tutte le carte in regola per disputare un’ottima Olimpiade, soprattutto in questa prova.

4) Marta Bassino: la sciatrice cuneese, dopo aver conquistato la coppa di gigante lo scorso anno, vuole mettere in luce tutte le sue doti di polivalenza in questi giochi. Gareggerà in tutte le discipline, tranne in slalom e il suo obiettivo sarà quello di cercare sempre di ottenere il massimo. Sinora il suo miglior risultato stagionale è il terzo posto nel gigante di Courchevel. Speriamo che abbia tenuto le cartucce migliori proprio per questi giochi.

5) Dominik Paris: Lo sciatore di Merano, che quest'anno ha conquistato il suo sesto trionfo sulla Stelvio, vuole essere protagonista in discesa libera e nel super-G. Sarà, come sempre in questa disciplina, una gara da seguire con il fiato sospeso. Un successo per Paris, o una medaglia, sarebbe la consacrazione di una bellissima carriera dove brillano le 2 medaglie, 1 oro in supergigante a Are 2019 e 1 argento in discesa libera ai Mondiali di Schladming 2013.Sarebbe bellissimo se riuscisse ad aggiornare il suo palmares alla voce olimpiadi.

6) Christof Innerhofer: dopo aver convinto i tecnici a portarlo ai giochi, dimostrandosi convincente nelle ultime uscite in Cdm, il veterano Innerhofer vuole stupire anche ai Giochi. Lui e Paris saranno subito protagonisti nella discesa libera in programma domenica 6 febbraio e disputeranno poi il super-G, martedì 8 febbraio.

7) Luca De Aliprandini: Dopo aver conquistato il primo podio in Cdm, grazie al secondo posto nel gigante in Alta Badia, Luca De Aliprandini a Pechino sogna di regalarsi un’altra impresa dopo il meraviglioso argento delle scorso anno ai mondiali di sci a Cortina.

8) Alex Vinatzer: nell’avvincente stagione di slalom, che regala sempre adrenalina e incertezza e dove fatica a emergere un dominatore, Vinatzer sta dimostrando ottimi numeri, anche se non è ancora riuscito ad assaporare la gioia del podio. La speranza è che nell’occasione più importante riesca a mettere insieme la prima e la seconda manche, facendo emergere tutto il suo vero valore.

9) Giuliano Razzoli: Il Razzo, campione olimpico a Vancouver 2010, in questa stagione sta vivendo una seconda giovinezza. Dopo 6 anni a Wengen è tornato sul terzo gradino del podio, un risultato che ha premiato i suoi sforzi per superare gli infortuni e i momenti difficili. Sicuramente darà il massimo.