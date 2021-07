Tokyo 2020 sulla Rai: quali gare dei giochi olimpici sono in chiaro

La Rai, dopo il grande successo in termini di ascolti ottenuto agli Europei, è pronta a tuffarsi nell’avventura olimpica. Sarà una grande estate all’insegna delle emozioni che sanno regalare i colori azzurri. Si inizia dal 23 luglio e si andrà avanti fino all’8 agosto. Purtroppo i giochi si disputeranno senza pubblico ma Tokyo sarà il centro del mondo. Gli atleti di tutto il mondo andranno a caccia di spettacolo, emozioni, record e medaglie.

Tokyo 2020: la programmazione Rai

Rai2 per due settimane sarà "rete olimpica", in un'alternanza di eventi live, differite, repliche, high-lights, Tg Olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate. Radio1 alternerà cronaca diretta, commenti, interviste, rubriche e pomeriggi musicali sempre con il fil rouge olimpico.

La programmazione televisiva firmata Raisport comincerà a mezzanotte e mezza, con "Go Tokyo", l'agenda della giornata olimpica, che Arianna Secondini, quando in Giappone saranno le 7.30 del mattino, proporrà ai telespettatori ogni sera, dal 24 luglio in poi (il 23 la Cerimonia di Apertura andrà in onda dalle 13 alle 16.30.

Un appuntamento carico di notizie, tra studio e siti olimpici, per presentare la giornata che di lì a poco comincerà con le gare del mattino, fascia oraria generalmente dedicata alle batterie e/o ai tornei di qualificazione delle varie specialità. La prima settimana vedrà, come da tradizione, il nuoto come protagonista, mentre nella seconda settimana sarà protagonista l’atletica.

Dall`1.30 alle 17.15, con le sole interruzioni per l'informazione del Tg2, si svilupperà il lungo racconto olimpico, con varie edizioni del tg olimpico che fornirà tutti gli aggiornamenti. Alle 17.15, quando in Giappone sarà appena passata la mezzanotte, ecco -"Tokyo best of", lo spazio per la rivisitazione della giornata olimpica appena trascorsa, con Jacopo Volpi, Julio Velasco e Fiona May: tre ore e un quarto intense, tra sintesi delle gare, interviste e commenti.

Dopo il Tg2, e, dal lunedì al venerdì, dopo l'approfondimento serale "Tg2 Post", arriva "Il Circolo degli Anelli", con Alessandra De Stefano che avrà accanto a sé, negli studi Rai di Milano, due compagni di viaggio che di trionfi olimpici se ne intendono: Sara Simeoni, oro nel salto in alto a Mosca, nel 1980, e Jury Chechi, che nel 1996, ad Atlanta, imponendosi agli anelli, riportò la ginnastica italiana sul gradino olimpico più alto 32 anni dopo Franco Menichelli, oro nel corpo libero proprio a Tokyo, nel 1964.

Infine, per chiudere la giornata, prima di iniziarne un'altra, "Record", in onda dalle 23.45 a mezzanotte e mezza: nato dalla collaborazione tra Raisport e la Direzione Nuovi Formati, racconterà gli atleti e le loro imprese di ieri e di oggi in maniera innovativa, con lo storytelling affiancato dalla motion graphic e il racconto per immagini come linea editoriale.

La programmazione radiofonica, invece, con il caporedattore Filippo Corsini team leader della spedizione, sarà concentrata su Radio1che sarà il canale all news olimpico per l'intero periodo dei giochi, con l'obiettivo di offrire alla platea radiofonica il racconto delle medaglie "minuto per minuto", come avvenuto per il Giro d'Italia, per Euro2020 e per il Tour de France. Dalle 3 del mattino (le 10 di Tokyo) fino alle 16 (le 23 in Giappone), Radio1 sarà "Radio1 in campo", con il racconto olimpico che verrà originato dall'IBC di Tokyo e dalle numerose postazioni di gara, garantendo un'informazione continua per tutta la giornata.

Oltre alle radiocronache in diretta delle gare, "Tutte le Olimpiadi minuto per minuto", gli inviati forniranno contributi e servizi per tutte le edizioni dei Giornali Radio (Gr1, Gr2 e Gr3), con attenzione, oltre che ai temi sportivi, agli aspetti di cronaca e costume legati alle Olimpiadi giapponesi, offrendo così all'ascoltatore un'informazione privilegiata dell'intero svolgimento della manifestazione.

Radio1, infine, sarà presente anche a Casa Italia, il quartier generale del Coni, da dove arriveranno le voci degli atleti e di tutti i protagonisti dei Giochi.