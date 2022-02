Olimpiadi invernali, Snowboardcross: Omar Visintin è medaglia di bronzo

L'ottava medaglia per l'Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2022 è arrivata. L'ha conquitata oggi, giovedì 10 febbraio, Omar Visintin. L'azzurro, dopo essere partito male nella big final dello snowboardcross, è stato autore di una grande rimonta fino alla medaglia di bronzo. La medaglia d'oro l'ha conquistata l'austriaco Haemmerle, mentre il canadese Grondin ha chiuso secondo e sarà premiato con la medaglia d'argento.

il 32enne nato Merano, che è riuscito a recuperare la condizione dopo un infortunio al gomito sinistro rimediato a Montafon lo scorso dicembre, realizza così il sogno di una vita.

Si tratta dell’ottava medaglia dell’Italia Team in questa edizione olimpica e del primo podio olimpico dello snowboardcross maschile nella storia dei Giochi (al femminile c’era stato l’oro di Michela Moioli a PyeongChang2018).

“Grande Omar! Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con la Moioli. - ha dichiarato il Presidente Malagò - Una prova di carattere in una finale tutt’altro che facile. Mi piace sottolineare che questa è l’ottava medaglia vinta in sette discipline differenti. Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo Snowboard non è finita: c’è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati”

Pechino 2022: le medaglie dell'Italia