Jacobs, Tortu, Desalu e Patta: appuntamento con la storia. La corsa dell'Italia verso il record di medaglie

L'Italia dell'atletica corre anche oggi per entrare nella storia. Dopo l'incredibile uno-due Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs e la vittoria ieri di Massimo Stano nella 20 km di marcia, e l'oro leggendario di Antonella Palmisano (prima volta che l'Italia vince l'oro nella marcia con uomini e donne nella stessa Olimpiade) torna in pista il recordman Jacobs con Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta. Nel mirino una medaglia: l'Italia non è mai finita sul podio nella staffetta 4X100 maschile, neanche quando i velocisti italiani si chiamavano Pietro Mennea, Stefano Tilli, Piefrancesco Pavoni e Carlo Simionato. Un territorio sconosciuto, che ora il quartetto italiano guidato dal treno - anzi dallo Shinkansen - Jacobs cercherà di espugnare.

La staffetta azzurra alle 15:50 ora italiana partirà col quarto tempo, il record italiano di 37.95, a soli centesimi di secondo dalla Cina e dal Canada di Andre De Grasse, bronzo nei 100 metri vinti da Jacobs e oro nei 200 metri. Il miglior tempo è stato quello della Giamaica, 37.82. Sarà una gara difficile, nella quale però questa Italia può per la prima volta nella storia giocare la sua parte. Anche perché una potenza storica di questa distanza, gli Stati uniti, è stato ignominiosamente eliminata.

Il quartetto italiano arriva sull'onda dell'entusiasmo di Jacobs - non toccato dai sospetti e le polemiche dopo la sua notte magica dei 100 - e dalla voglia di rivincita di Tortu. Ma anche gli altri sono motivati. La Giamaica delusa dalle gare individuali di sprint, dominate negli ultimi anni fino al ritiro di Usayn Bolt. Nei 200 metri alla gara decisiva è arrivato solo Rasheed Dwyer, finito poi settimo, e nei 100 addirittura non s'è qualificato nessun rappresentante di questa grande scuola. Anche la Cina ha voglia di rivincita. Su Bingtian è finito nella finale dei 100 metri solo sesto, pur avendo segnato il miglior tempo di qualificazione.

Olimpiadi, gli appuntamenti di oggi

Sapporo ospita anche oggi le gare di marcia. Nella mattinata giapponese è stata la 50 km ad aprire il programma. Andrea Agrusti è stato l’unico azzurro a completare la gara giungendo 23° con 4h01’10”. Si sono ritirati, invece, Teodorico Caporaso e Marco De Luca.

Il lottatore italiano Abraham Conyedo Ruano nella categoria 97 kg ha battuto il rumeno Albert Saritov negli ottavi di finale per 6-1. Nei quarti è stato battuto dallo statunitense Kyle Frederick Snyder 6 - 0.

Le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi

L'Italia ha raggiunto le 36 medaglie eguagliando il record di Roma 1960.