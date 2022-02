Olimpiadi invernali Pechino 2022 11 febbraio: gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

Settima giornata alle olimpiadi invernali di Pechino 2022. Domani, venerdì 11 febbraio, l’Italia va a caccia del podio per incrementare un medagliere dove ha già conquistato 8 medaglie. L’ultima l’ha ottenuta nella giornata di oggi, giovedì 10 febbraio, nello snowboardcross, grazie al bellissimo bronzo di Omar Visintin.

Pechino 2022: programma 11 febbraio e italiani in gara

Le speranze italiane di andare a medaglia nella giornata di venerdì 11 febbraio sono riposte soprattutto nel SuperG femminile, in programma alle 4.00 ora italiana. L’Italia, che per questo appuntamento dovrà fare a meno di Sofia Goggia, si affida a Federica Brignone, reduce dall’argento in gigante, a Elena Curtoni, protagonista di ottime prove in coppa del Mondo dove ha vinto in SuperG a Cortina e Marta Bassino, che vuole riscattare una stagione che sinora è stata un po’ al di sotto delle sue aspettative.

Davide Ghiotto vuole essere protagonista nei 10.000 metri (pattinaggio velocità) e Arianna Fontana, dopo il bellissimo oro conquistato nello short-track 500 metri, cerca un’altra impresa sui 1000 metri. Sulla carta non sono la sua distanza, ma il mix tra la sua esperienza e la sua voglia di stupire potrebbe nuovamente rivelarsi vincente.

Torna in campo anche la nazionale maschile di curling che cerca il riscatto dopo la sconfitta subita all'esordio contro la Gran Bretagna per 6-5. Qui trovate gli orari degli appuntamenti in programma domani alle Olimpiadi di Pechino con gli italiani in gara.

02.05, CURLING: sessione 3 round robin uomini (Svizzera-ROC, Gran Bretagna-USA, Svezia-Italia, Danimarca-Cina) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

02.30, SKELETON: prima manche donne – Valentina Margaglio

04.00, SKELETON: seconda manche donne – Valentina Margaglio

04.00, SCI ALPINO: superG donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

07.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

08.00, SCI DI FONDO: 15 km tc uomini con partenze ad intervalli – tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

09.00, SPEED SKATING: 10000 metri uomini – tre tra David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini

10.00, BIATHLON: 7.5 km sprint donne – quattro tra Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

10.10, BOB: prove 3 e 4 monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

10.45, SALTO CON GLI SCI: trial round per qualificazione trampolino grande individuale uomini – Giovanni Bresadola

12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne – Arianna Fontana

12.00, SALTO CON GLI SCI: qualification round trampolino grande individuale uomini – Giovanni Bresadola

12.18, SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini – due tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

12.55, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

13.04, SHORT TRACK: semifinali 5000 metri staffetta uomini – Italia (la composizione verrà comunicata 15 minuti prima del via)

13.20, SKELETON: terza manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

13.37, SHORT TRACK: Finale B 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

13.43, SHORT TRACK: Finale A 1000 metri donne – ev. Arianna Fontana

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Lettonia-Finlandia, Girone C uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Svezia, quarti di finale donne

14.55, SKELETON: quarta manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

Pechino 2022, olimpiadi invernali: dove seguirle in tv

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.

Diretta tv su Eurosport 1, Eurosport 2, Rai 2, RaiSport + HD

Diretta streaming su discovery+, Eurosport Player, Rai Play

programma-11-febbraio