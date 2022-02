Olimpiadi invernali Pechino 2022 15 febbraio: gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

Undicesima giornata delle olimpiadi invernali. La discesa libera è l'evento più atteso con Sofia Goggia che sarà in gara dopo un recupero lampo per l'inortunio ai legamenti del ginocchio.

Il giorno più atteso è arrivato. Domani, martedì 15 febbraio, si disputerà la discesa libera femminile. In pista ci sarà anche Sofia Goggia che per difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Corea del Sud è stato protagonista di un percorso di recupero lampo dall’infortunio ai legamenti del ginocchio dopo la brutta caduta dello scorso 23 gennaio a Cortina.

La campionessa bergamasca gareggerà alle 4.00. L’Italia sarà rappresentata, inoltre, da Nadia e Nicol Delago e da Elena Curtoni. In questa giornata l'Italia potrebbe avere qualche chance di medaglia anche nel biathlon nella staffetta 4,75 km uomini.

Pechino 2022: programma martedì 15 febbraio e italiani in gara

Qui trovate gli orari degli appuntamenti in programma domani alle Olimpiadi di Pechino con gli italiani in gara.

02.05, CURLING: sessione 9 round robin uomini (ROC-Norvegia, Canada-Cina, Svizzera-USA, Svezia-Danimarca)

02.30, SNOWBOARD: prima manche finale big air donne

02.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

02.52, SNOWBOARD: seconda manche finale big air donne

02.57, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

03.15, SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

03.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

04.00, SCI ALPINO: discesa libera donne – Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia

05.10, HOCKEY GHIACCIO: Slovacchia-Germania, play-off uomini

05.10, HOCKEY GHIACCIO: Danimarca-Lettonia, play-off uomini

05.30, FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

06.00, SNOWBOARD: prima manche finale big air uomini

06.22, SNOWBOARD: seconda manche finale big air uomini

06.33, FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

06.45, SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

07.05, CURLING: sessione 9 round robin donne (Cina-ROC, Svezia-Danimarca, USA-Svizzera, Gran Bretagna-Giappone)

07.10, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 donne

07.30, SPEED SKATING: semifinali team pursuit donne (ROC-Giappone e Paesi Bassi-Canada)

07.52, SPEED SKATING: semifinali team pursuit uomini (Paesi Bassi-Norvegia e ROC-USA)

08.00, COMBINATA NORDICA: salto trial round trampolino grande Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08.24, SPEED SKATING: Finale D team pursuit donne (Bielorussia-Polonia)

08.30, SPEED SKATING: Finale C team pursuit donne (Norvegia-Cina)

08.43, SPEED SKATING: Finale D team pursuit uomini (Cina-Italia) – Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Alessio Trentini – i tre titolari verranno comunicati 20 minuti prima del via)

08.49, SPEED SKATING: Finale C team pursuit uomini (Corea del Sud-Canada)

09.00, COMBINATA NORDICA: salto competition round trampolino grande Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

09.22, SPEED SKATING: Finale B team pursuit donne (perdente ROC-Giappone contro perdente Paesi Bassi-Canada)

09.28, SPEED SKATING: Finale A team pursuit donne (vincente ROC-Giappone contro vincente Paesi Bassi-Canada)

09.40, HOCKEY GHIACCIO: Rep. Ceca-Svizzera, play-off uomini

09.41, SPEED SKATING: Finale B team pursuit uomini (perdente Paesi Bassi-Norvegia contro perdente ROC-USA)

09.47, SPEED SKATING: Finale A team pursuit uomini (vincente Paesi Bassi-Norvegia contro vincente ROC-USA)

10.00, BIATHLON: staffetta 4×7,5 km uomini – Italia (da selezionare tra Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch)

11.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto individuale donne

12.00, FREESTYLE: qualificazione 1 aerials uomini

12.00, COMBINATA NORDICA: fondo 10 km Gundersen individuale trampolino grande – ev. Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

12.45, FREESTYLE: qualificazione 2 aerials uomini

13.05, CURLING: sessione 10 round robin uomini (Svezia-Gran Bretagna, Italia-USA, Norvegia-Cina, ROC-Canada) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

13.15, BOB: terza manche bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

14.10, HOCKEY GHIACCIO: Canada-Cina, play-off uomini

14.50, BOB: quarta manche bob a 2 uomini – ev. Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.