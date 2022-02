Olimpiadi invernali Pechino 2022 18 febbraio: gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

Venerdì 18 febbraio sarà la quattordicesima giornata alle Olimpiadi di Pechino. Gli azzurri si augurano che regali altre soddisfazioni che possano aumentare il bottino di 16 medaglie raggiunto grazie al bronzo conquistato nella combinata alpina da Federica Brignone.

Al momento quella di questa edizione è la seconda miglior spedizione azzurra alle olimpiadi invernali. Dopo aver superato Albertville 1992 il sogno è quello di raggiungere o superare le 20 medaglie conquistate dall’Italia a Lillehammer nel 1996.

Domani si spera che arrivino risultati da Simone Deromedis (Ski Cross maschile), da Dorothea Wierer (mass-start 12,5 km biathlon) e dalle coppie impegnate nel pattinaggio di figura: Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Pechino 2022: programma venerdì 18 febbraio e italiani in gara

Qui trovate gli orari degli appuntamenti in programma domani alle Olimpiadi di Pechino con gli italiani in gara.

2.30, FREESTYLE: prima manche finale halfpipe donne

02.42, BOB: prove 5 e 6 bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.58, FREESTYLE: seconda manche finale halfpipe donne

03.25, FREESTYLE: terza manche finale halfpipe donne

04.45, FREESTYLE: seeding run skicross uomini – Simone Deromedis

05.10, HOCKEY GHIACCIO: Finlandia-Slovacchia, semifinali uomini

07.00, FREESTYLE: ottavi di finale skicross uomini – Simone Deromedis

07.05, CURLING: finale per il bronzo uomini (USA-Canada)

07.35, FREESTYLE: quarti di finale skicross uomini – ev. Simone Deromedis

07.54, FREESTYLE: semifinali skicross uomini – ev. Simone Deromedis

08.00, BIATHLON: 12.5 km mass start donne – Dorothea Wierer

08.10, FREESTYLE: small e big final skicross uomini – ev. Simone Deromedis

09.30, SPEED SKATING: 1000 metri uomini – David Bosa

10.00, BIATHLON: 15 km mass start uomini – Lukas Hofer, Dominik Windisch (Thomas Bormolini seconda riserva)

11.30, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma corto – Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

13.00, BOB: prima manche bob a 2 donne

13.05, CURLING: semifinali donne (Svezia-Gran Bretagna e Giappone-Svizzera)

14.10, HOCKEY GHIACCIO: ROC-Svezia, semifinali uomini

14.30, BOB: seconda manche bob a 2 donne

Pechino 2022, olimpiadi invernali: dove seguirle in tv

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.