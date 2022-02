Olimpiadi invernali Pechino 2022, sabato 5 febbraio: il programma e gli orari in tv

Saranno sei le prime medaglie d'oro a essere assegnate e la prima sarà quella dello skiathlon femminile di sci di fondo. In questa giornata proseguiranno i tornei di curling e hockey e le prove di discesa libera. Si disputeranno le prime due manche dello slittino maschile.

Occhi puntati sul biathlon con la staffetta mista, dove Dorothea Wierer e compagni possono crederci e sul pattinaggio di velocità dove gareggerà Francesca Lollobrigida. Possono arrivare le prime soddisfazioni anche dal salto con lo sci femminile, dallo snowboard (moguls uomini) e dalla staffetta mista di short track dove sarà in gara Arianna Fontana.

Olimpiadi invernali Pechino 2022: dove seguirle in tv

Le Olimpiadi saranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai 2 (dalle 3.20 di notte fino alle 11 del mattino circa e poi su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre). La Rai, che ha un pacchetto complessivo di 100 ore di diretta, trasmetterà gli eventi anche in streaming su Raiplay. La diretta integrale delle Olimpiadi è disponibile sulla piattaforma online Discovery Plus. I canali Eurosport sono disponibili anche su Sky ai canali 210 e 211.

Pechino 2022, programma sabato 5 febbraio