Paralimpiadi Pechino 2022: programma, calendario, orario tv e streaming

La cerimonia di apertura, venerdì 4 marzo, ha aperto i giochi paralimpici di Pechino 2022. In questo momento così drammatico per tutto il mondo per l’aggressione della Russia all’Ucraina, i Giochi vogliono rappresentare un simbolo di pace e di speranza.

Ci saranno anche gli atleti dell'Ucraina che sono stati i più applauditi. Non ci saranno, invece, gli atleti russi e bielorussi che sono stati esclusi perchè, come ha dichiarato il presidente del comitato paralimpico internazionale Andrew Parsons, "molte delegazioni hanno minacciato di ritirarsi e molti atleti avevano minacciato di non competere".

Alle gare che inizieranno a partire da oggi, sabato 5 marzo, parteciperanno 564 atleti con il più alto numero di donne di sempre (138 contro le 133 dell'edizione precedente).

Paralimpiadi Pechino 2022: il calendario

Sabato 5 marzo

Ore 2.35, hockey ghiaccio su slittino: RPC-Corea del Sud

Ore 3.00, sci alpino paralimpico: discesa uomini e donne (tutte le categorie)

Ore 3.00, para biathlon: 6 km sitting uomini e donne

Ore 5.15, para biathlon: 6 km standing uomini e donne

Ore 6.05, hockey ghiaccio su slittino: Usa-Canada

Ore 7.00, para biathlon: 6 km vision impaired uomini e donne

Ore 7.35, wheelchair curling: Svizzera-Svezia, Cina-Canada, Slovacchia-Usa, Norvegia-Gran Bretagna

Ore 9.35, hockey ghiaccio su slittino: Repubblica Ceca-Italia

Ore 12.35, wheelchair curling: Lettonia-Corea del Sud, Usa-Gran Bretagna, Estonia-RPC, Canada-Svizzera

Ore 13.05, hockey ghiaccio su slittino: Slovacchia-Cina

Domenica 6 marzo

Ore 2.35, hockey ghiaccio su slittino: Canada-RPC

Ore 2.35, wheelchair curling: Slovacchia-Norvegia, Cina-Svezia

Ore 3.00, sci alpino paralimpico: superG uomini e donne (tutte le categorie)

Ore 3.00, sci di fondo paralimpico: 18 km sitting uomini

Ore 4.00, para snowboard: qualificazioni cross uomini e donne

Ore 4.50, sci di fondo paralimpico: 15 km sitting donne

Ore 6.05, hockey ghiaccio su slittino: Corea del Sud-Usa

Ore 7.35, wheelchair curling: Gran Bretagna-RPC, Svizzera-Corea del Sud, Canada-Lettonia, Estonia-Usa

Ore 9.35, hockey ghiaccio su slittino: Italia-Slovacchia

Ore 12.35, wheelchair curling: Estonia-Cina, Svezia-RPC, Corea del Sud-Norvegia, Slovacchia-Lettonia

Ore 13.05, hockey ghiaccio su slittino: Cina-Repubblica Ceca

Lunedì 7 marzo

Ore 2.35, wheelchair curling: Usa-Canada, Lettonia-Estonia, Svizzera-Gran Bretagna, RPC-Corea del Sud

Ore 3.00, sci di fondo paralimpico: 20 km classic standing /vision impaired uomini

Ore 4.30, para snowboard: finali cross uomini e donne

Ore 5.15, sci di fondo paralimpico: 15 km classic standing /vision impaired donne

Ore 7.35, wheelchair curling: Norvegia-Estonia, Corea del Sud-Cina, RPC-Slovacchia, Lettonia-Svezia

Ore 12.35, wheelchair curling: Cina-Svizzera, Gran Bretagna-Slovacchia, Svezia-Canada, Usa-Norvegia

Martedì 8 marzo

Ore 2.35, hockey ghiaccio su slittino: Usa-RPC

Ore 2.35, wheelchair curling: RPC-Usa, Svizzera-Lettonia, Gran Bretagna-Estonia, Corea del Sud-Canada

Ore 3.00, sci alpino paralimpico: superG combinata uomini e donne (tutte le categorie)

Ore 3.00, para biathlon: 10 km sitting uomini e donne

Ore 5.00, para biathlon: 10 km standing uomini e donne

Ore 6.05, hockey ghiaccio su slittino: Canada-Corea del Sud

Ore 7.00, para biathlon: 10 km vision impaired uomini e donne

Ore 7.15, sci alpino paralimpico: slalom combinata uomini e donne (tutte le categorie)

Ore 7.35, wheelchair curling: Slovacchia-Corea del Sud, Svezia-Estonia, Lettonia-Norvegia, RPC-Cina

Ore 9.35, hockey ghiaccio su slittino: Italia-Cina

Ore 12.35, wheelchair curling: Gran Bretagna-Svezia, Canada-Slovacchia, Cina-Usa, Norvegia-Svizzera

Ore 13.05, hockey ghiaccio su slittino: Repubblica Ceca-Slovacchia

Mercoledì 9 marzo

Ore 2.35, wheelchair curling: RPC-Lettonia, Norvegia-Svezia, Estonia-Corea del Sud, Cina-Slovacchia

Ore 3.00, sci di fondo paralimpico: qualificazioni sprint uomini e donne

Ore 5.00, sci di fondo paralimpico: semifinali e finali sprint uomini e donne

Ore 7.35, wheelchair curling: Svezia-Slovacchia, Usa-Svizzera, Norvegia-Cina, Canada-Gran Bretagna

Ore 9.35, hockey ghiaccio su slittino: qualifying final 1 A3-B2

Ore 12.35, wheelchair curling: Corea del Sud-Gran Bretagna, Estonia-Canada, Usa-Lettonia, Svizzera-RPC

Ore 13.05, hockey ghiaccio su slittino: qualifying final 2, A4-B1

Giovedì 10 marzo

Ore 2.35, wheelchair curling: Canada-Norvegia, Cina-Gran Bretagna, Slovacchia-Svizzera, Svezia-Usa

Ore 3.00, sci alpino paralimpico: prima manche gigante uomini (tutte le categorie)

Ore 7.00, sci alpino paralimpico: seconda manche gigante uomini (tutte le categorie)

Ore 7.35, wheelchair curling: Svizzera-Estonia, Corea del Sud-Usa, Canada-RPC, Gran Bretagna-Lettonia

Ore 11.05, hockey ghiaccio su slittino: finale 7°-8° posto

Ore 12.35, wheelchair curling: Lettonia-Cina, RPC-Norvegia, Corea del Sud-Svezia, Slovacchia-Estonia

Venerdì 11 marzo

Ore 3.00, sci alpino paralimpico: prima manche gigante donne (tutte le categorie)

Ore 3.00, para biathlon: 12,5 km sitting uomini e donne

Ore 5.05, hockey ghiaccio su slittino: prima semifinale

Ore 5.20, para biathlon: 12,5 km standing uomini e donne

Ore 6.15, sci alpino paralimpico: seconda manche gigante donne (tutte le categorie)

Ore 7.05, para biathlon: 12,5 km vision impaired uomini e donne

Ore 7.35, wheelchair curling: semifinali 1 vs 4 e 2 vs 3

Ore 9.05, hockey ghiaccio su slittino: finale 5°-6° posto

Ore 12.35, wheelchair curling: finale 3°-4° posto

Ore 13.05, hockey ghiaccio su slittino: seconda semifinale

Sabato 12 marzo

Ore 3.00, sci alpino paralimpico: prima manche slalom uomini (tutte le categorie)

Ore 3.00, sci di fondo paralimpico: 12,5 km tecnica libera uomini vision impaired /standing

Ore 4.20, sci di fondo paralimpico: 10 km tecnica libera donne vision impaired /standing

Ore 5.00, para snowboard: banked slalom uomini e donne

Ore 5.30, sci di fondo paralimpico: 7,5 km donne sitting e 10 km uomini sitting

Ore 6.30, sci alpino paralimpico: seconda manche slalom uomini (tutte le categorie)

Ore 7.35, wheelchair curling: finale 1°-2° posto

Ore 13.05, hockey ghiaccio su slittino: finale 3°-4° posto

Domenica 13 marzo