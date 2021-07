Simona Quadarella, bronzo negli 800 stile libero

La 22enne azzurra riscattala delusione per il quinto posto nei 1.500: "Una medaglia che attendevo da anni". Primo posto per la statunitense Ledecky

L'azzurra Simona Quadarella si è aggiudicata la medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 22enne romana ha chiuso in 8'18''35 conquistando la quinta medaglia del nuoto azzurro in questa edizione dei Giochi. Oro alla statunitense Katie Ledecky in 8'12''57 e argento all'australiana Ariarne Titmus in 8'13''83. Quadarella resiste al ritorno dalla corsia cinque dell'altra statunitense Katie Grimes, quarta in 8'19''38, e conquista così un podio che cancella la delusione del quinto posto nei 1.500. Ledecky, invece, si conferma campionessa olimpica dopo Londra 2012 e Rio 2016.

Quadarrella: "Sono veramente contenta"

"Ci eravamo detti: ci dobbiamo mettere cuore e anima, ma anche la testa. Ce l'ho fatta, è stata difficilissimo resettare dopo i 1500", dice Quadarella, 22enne romana alla sua prima olimpiade. "Sono veramente contenta, è una medaglia che vale più di qualsiasi altra cosa", aggiunge l'azzurra alla Rai.

"In questa Olimpiade avrei preferito fare qualcosa di più nei 1500 ma non è arrivato e fa parte della vita di un atleta, ma questo bronzo mi rende felice, era atteso da tanti anni. Cosa mi sono detta prima di entrare in vasca? Ho detto: devo tornare a casa con il sorriso. 'Simona, o prendi la medaglia o prendi la medaglia, non c'è altra soluzione'. E' stato difficile ma mi ritengo molto fortunata di avere avuto un'altra possibilità e l'ho saputa cogliere", conclude Quadarella.

Italia quarta in staffetta

L'Italia chiude al quarto posto dopo una grande gara la staffetta 4x100 mista mixed ai Giochi di Tokyo 2020. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini hanno chiuso con il tempo di 3'39''28, nuovo record italiano. Oro alla Gran Bretagna con il record mondiale di 3'37''58, argento alla Cina e bronzo all'Australia. Quinti gli Stati Uniti.

"Io sono contenta, per le staffette e per la nazionale ci sono sempre stata. Mi sono sempre piaciute, il tempo di oggi non lo facevo da tanto, siamo sicuri che meglio di così non potevamo fare", dice Pellegrini. "Ho avuto l'onore in questi ultimi mesi di essere capitano di una squadra che forse non è mai stata così forte, lascerò una squadra fortissima", aggiunge ai microfoni Rai.

Zazzeri in finale 50 sl uomini

Lorenzo Zazzeri accede alla finale dei 50 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha chiuso in quinta posizione la sua batteria con il tempo di 21"75 e stacca il pass per la finale con il settimo tempo.

Dressel oro e record mondiale nei 100 farfalla

Caeleb Dressell conquista la medaglia d'oro con record del mondo nei 100 farfalla ai Giochi di Tokyo 2020. Lo statunitense si è imposto con il crono di 49''45 davanti all'ungherese Kristof Milak che si è fermato a 49''68, nuovo record europeo. Bronzo allo svizzero Noe Ponti in 50''74.