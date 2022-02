Sci alpino, team event: Brignone, Bassino, Vinatzer, De Aliprandini, Nadia Delago e Sala a caccia del podio

Marta Bassino, Federica Brignone, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Nadia Delago e Tommaso Sala sono pronti a dare il massimo nell’ultima prova olimpica dello sci alpino. Gli azzurri vogliono essere la grande sorpresa del team event, il parallelo a squadre miste, introdotto nella precedente edizione olimpica in Corea del Sud.

A dare la carica alla squadra c'è Federica Brignone che vorrebbe aumentare il suo bottino di 2 medaglie, un argento in gigante e un bronzo nella combinata olimpica. L’Italia dello sci alpino ha sinora raccolto 4 medaglie, tutte al femminile. Oltre alle 2 medaglie di Brignone, brillano l’argento di Sofia Goggia e il bronzo di Nadia Delago nella discesa libera.

La nazionale maschile, invece, non ha conquistato nessuna medaglia. Per questo il team event è una bella occasione per gli azzurri.

Pechino 2022, sci alpino: come funziona il team event

Lo slalom parallelo a squadre misto prevede che le 16 migliori squadre di sci alpino si sfidino in turni a eliminazione diretta. Ogni squadra può includere fino a 6 sciatori. Quattro sciatori di ogni paese, due uomini e due donne, ne affrontano altrettanti di un'altra nazione.

Gli sciatori sciano contemporaneamente su due percorsi identici e chi vince conquista un punto per la sua squadra.

Pechino 2022, team event sci alpino: dove seguirlo in tv

L'Italia nell'ottavo di finale sfiderà la ROC alle ore 3.00. Se supererà il turno accederà ai quarti. La finale del team event è in programma domani alle 4.37. Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.