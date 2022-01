Sci alpino, Coppa del mondo femminile Garmisch: programma, orario tv, streaming

Ultimo appuntamento di Coppa del mondo femminile prima della pausa per le attesissime Olimpiadi invernali di Pechino. Sabato 29 gennaio e domenica 30 gennaio le donne del circo bianco sono di scena a Garmisch-Partenkirchen sulla mitica Kandahar.

Al comando della classifica di specialità in discesa libera c’è Sofia Goggia, attualmente impegnata nella riabilitazione dopo la brutta caduta a Cortina nel tentativo di essere presente alle Olimpiadi dove vuole difendere la medaglia d’oro conquistata quattro anni fa in Corea del Sud.

La campionessa bergamasca, ottimista nella sua corsa contro il tempo per essere in gara il prossimo 15 febbraio in discesa libera e che potrebbe testarsi venerdì 11 febbraio nel supergigante olimpico, è prima con 400 punti, davanti all'austriaca Ramona Siebenhofer, 264 lunghezze e alla statunitense Breezy Jonhnson con 240 punti, terza davanti a Corinne Suter, quarta a 231 lunghezze. Tra le azzurre Nadia Delago è sesta con 173 punti, Federica Brignone decima con 122 pinti e Elena Curtoni 15esima a 94 punti.

Nella graduatoria di supergigante sono tre le azzurre al comando: Brignone 377 lunghezze, Curtoni 348 punti, Goggia 332 punti.

La classifica generale vede al comando Mikaela Shiffrin con 1026 punti, davanti a Petra Vlhova 1009 e Sofia Goggia con 769 punti che precede la svedese Sara Hector, quarta con 659 punti, davanti a Federica Brignone, quinta con 659. In decima e quattordicesima posizione ci sono Elena Curtoni con 458 punti e Marta Bassino con 394 punti.

Sci alpino, Garmisch: gli orari in tv