Tamberi e Jacobs da sogno: doppio oro nei 100 metri e nel salto in alto

Giornata da sogno per l'atletica italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Marcell Jacobs medaglia d'oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto. Impresa storica per Marcell Jacobs che vince la medaglia d'oro nei 100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 con il tempo di 9.80 nuovo record italiano ed europeo.

Jacobs: "Un sogno che si avvera"

"È il sogno da quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere... mi sono gasato ed ho detto: 'Perché non lo posso fare anch'io'. Sono la persona più felice del mondo" dice Marcell Jacobs ai microfoni di Rai Sport.

"Al traguardo mi è venuto spontaneo urlare, ho abbracciato Gimbo. Questa medaglia è reale, ci devo credere, e arriva dopo tutte le batoste e le sofferenze, però adesso ho una medaglia al collo e non vedo l'ora domani di sentire l'inno italiano" aggiunge il velocista azzurro. La premiazione sarà domani mattina.

Tamberi: "Non ci posso credere"

"Abbiamo vinto le olimpiadi dopo aver passato un infortunio incredibile, dopo infinite difficoltà, ce l'abbiamo fatta. Non ci posso credere ho sognato questo giorno così tanto tempo". Sono le parole con la voce strozzata dall'emozione di Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Giochi olimpici di Tokyo, ai microfoni di Rai Sport. "Ho realizzato un sogno che non vedo l'ora di raccontare ai miei figli. Il gesso significa il giorno in cui ho deciso di provarci. Dopo l'infortunio sono rimasto nel letto a piangere, poi mi sono fatto scrivere 'road to Tokyo 2020' ed eccomi qui", conclude l'azzurro oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim.

Draghi: "Orgoglioso di voi"

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sentito al telefono Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs e si e' congratulato con loro per gli storici ori olimpici nel salto in alto e nei cento metri. Il premier, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ha parlato anche con il presidente del Coni Giovanni Malago' e ha invitato gli atleti a Palazzo Chigi, al ritorno da Tokyo, per festeggiare le loro vittorie. "Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito. State onorando l'Italia" ha detto Draghi.