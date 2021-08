I dieci minuti che hanno cambiato i "Giochi delle mascherine"

Sono bastati dieci minuti per modificare completamente la prospettiva. In avvio dell’ultima settimana olimpica il medagliere azzurro ha cambiato colore iniziando a splendere grazie alle due incredibili medaglie, quasi contemporanee, di Tamberi e Jacobs. In attesa di nuove graditissime sorprese sono loro la sintesi migliore dei Giochi di Tokyo, insieme alla quinta finale olimpica di Federica Pellegrini, al primo oro femminile nella storia del canottaggio con Rodini e Cesarini e alla prima medaglia per la ginnastica artistica in rosa grazie a una splendida Vanessa Ferrari. Sono le Olimpiadi delle prime volte. Le ricorderemo come i Giochi delle mascherine, indossate anche sul podio, e di un distanziamento obbligatorio che purtroppo sminuisce i valori della manifestazione globale più importante. Da sempre la manifestazione a cinque cerchi è sinonimo di incontro, inclusione e conoscenza. Questa volta i valori sono un po’ annacquati perché è difficile instaurare rapporti a due metri di distanza, anche se ovviamente tutto ciò nulla toglie al livello delle gare. Però, come era sperabile, dalla cerimonia di inaugurazione si è parlato solamente di vittorie, medaglie e grandi emozioni con il covid rimasto fuori dal podio.

Gli organizzatori hanno visto i problemi moltiplicarsi, per alcuni si sono trovate soluzioni adeguate, su altri invece hanno faticato maggiormente. Però stanno dimostrando una cosa fondamentale, che deve servire da monito e da insegnamento a tutto il mondo: se si è riusciti a radunare tutta la terra in una sola città per diciassette giorni significa che il covid può essere battuto e anche in simili condizioni si può fare sport. Anzi, proprio lo sport servirà a lasciarci definitivamente alle spalle questo periodo buio.