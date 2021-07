Cerimonia Apertura Olimpiadi Tokyo 2021: come funziona e come seguirla in diretta tv

La Grecia sarà la prima nazione a sfilare, mentre il Giappone chiuderà la Cerimonia Olimpica di apertura 2021. Ogni edizione delle Olimpiadi segue questo rituale e anche la XXXIIesima edizione, in programma a Tokyo dal 23 luglio al 9 agosto, seguirà questo rigido protocollo. Domani è il grande giorno per inaugurare ufficialmente quelle che saranno le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche se questi Giochi si disputano nel 2021.

La pandemia ha costretto il mondo intero a rinviare questo attesissimo evento di un anno. Soltanto gli atleti sono giunti dai Cinque Continenti e a sostenerli, purtroppo, non avranno il pubblico, a causa delle rigidissime norme anti-contagio con cui in Giappone si sta ancora combattendo contro il Covid. Da domani, però grazie a un’amplia copertura televisiva, gli occhi del mondo intero saranno puntati su Tokyo e sulle imprese olimpiche.

Cerimonia d’apertura: come funziona

La cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici si apre con una rappresentazione delle usanze e dei costumi tipici del Paese Ospitante. Uno spettacolo che solitamente lascia gli spettatori a bocca aperta e che, conoscendo l'impegno con cui i giapponesi solitamente si dedicano a raggiungere la perfezione, riuscirà a incantare tutti gli ammiratori del Sol Levante.

Al termine della cerimonia inizia la sfilata che viene aperta, a ogni edizione, dagli atleti provenienti dalla Grecia, la culla delle Olimpiadi. Sfileranno i rappresentanti di 204 nazioni, per un totale di 206 delegazioni, inclusi il Team Olimpico dei Rifugiati e gli atleti sotto bandiera del Cio.

Una curiosità: le nazioni sfileranno in ordine alfabetico, ma non in quello a cui siamo abituati. Sfileranno seguendo l'alfabeto giapponese, il kanji. L'Italia sarà il diciottesimo Paese della parata e avrà come portabandiera la campionessa di tiro a volo Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani, che rappresenteranno tutti i 384 azzurri qualificati, anche chi non sarà fisicamente presente per le norme anti-contagio.

Per via delle sanzioni anti-doping la Russia parteciperà come ROC, Russian Olympic Committee e utilizzerà la bandiera del proprio Comitato Olimpico. Sarà, invece, assente, per la prima volta dal 1988, la Corea del Nord che, secondo quanto comunicato dal ministero dello Sport di Pyongyang, ha preso questa decisione per "per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal Covid-19".

Sfileranno per terzultimi gli Stati Uniti e per ultima la Francia che ospiteranno le prossime due edizioni dei Giochi. Chiuderanno il corteo i padroni di casa, gli atleti giapponesi, che saranno rappresentati dalla lottatrice Yui Sasaki e dal cestista Rui Hachimura.

Sarà una sfilata diversa rispetto a quelle a cui siamo abituati. Il numero degli atleti per ciascuna nazione sarà limitato e verrà garantito il distanziamento per rispettare le normative anti-contagio.

Dopo la sfilata si svolge uno dei momenti più attesi e più intensi, quello in cui viene alzata la bandiera olimpica, che resterà accesa per l'intera durata dei Giochi. Viene poi pronunciato il giuramento olimpico da parte dell’atleta, del giudice e dell’allenatore. Qui trovate il giuramento dell’atleta:

“A nome di tutti i concorrenti, prometto che prenderò parte a questi giochi olimpici rispettando e osservando le regole che li governano, impegnandoci nel vero spirito della sportività per uno sport senza doping e senza droghe, per la gloria dello sport e l'onore della mia squadra.”

L'onore di accendere la fiamma olimpica sarebbe dovuto toccare alla 118enne Kane Tanaka, che ha però saggiamente deciso di rinunciare visto l'acclarato aumento dei casi di positività nel suo Paese. Non si conosce, quindi, chi avrà l'onore di sostituirla.

Sarà una delle sorprese della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in programma domani.

Tokyo 2021, cerimonia di apertura: quando e a che ora

La cerimonia d'apertura di Tokyo 2020 inizierà domani quando in Giappone saranno le ore 20. Il fuso orario è sette ore avanti, quindi da noi saranno le ore 13.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery+ (che è visibile anche sulle piattaforme TIMvision, Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player (visibile anche sulla piattaforma DAZN).

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi sarà trasmessa anche sulla Rai, sulla Rete Olimpica, Rai 2, a partire dalle 13.

Qui trovate trovate il programma e tutte le informazioni su come seguire Tokyo 2020 in diretta tv e in streaming;

Qui trovate tutte le informazioni sulla copertura olimpica da parte della Rai