Tokyo 2020, l’Italia va a caccia di medaglie: chi sono i 384 azzurri

197 atleti e 187 atlete: la rappresentativa azzurra non era mai stati così numerosa

L'attesa è finita e i Giochi Olimpici stanno ufficialmente per cominciare. La cerimonia di apertura, in programma venerdì 23 luglio, darà il via ufficiale ai Giochi di Tokyo 2020.

Sarà un'edizione storica, ‘sospesa’ tra la paura dei contagi con le prime notizie di positività di alcuni atleti e di un giornalista della spedizione azzurra, e la speranza che le norme-anticontagio riescano a minimizzare i rischi.

Mancherà il pubblico e il suo calore: la speranza è che grazie all’amplia copertura televisiva e globale, quel messaggio positivo che spesso lo sport olimpico ha saputo donare attraverso le imprese degli atleti, riesca comunque ad arrivare per diventare un segno di speranza verso la fine vera di questa emergenza sanitaria che sta colpendo ancora duramente anche il Giappone.

Tokyo 2020, la spedizione italiana: 384 atleti

Saranno 384 gli atleti azzurri impegnati in queste 2 settimane di Giochi Olimpici a Tokyo. I nostri portacolori, 197 uomini e 187 donne, dal 23 luglio all’8 agosto, andranno a caccia di medaglie in 36 discipline differenti. Tra queste ci sono anche i nuovi sport che debutteranno proprio in questa edizione: l'arrampicata sportiva, il surf e lo skateboard.

Il tennista romano Matteo Berrettini, dopo la finale persa con grande onore a Wimbledon contro il numero 1 al mondo, il serbo Novak Djokovic, era tra i nostri atleti più attesi. Purtroppo è stato costretto a rinunciare ai Giochi per un infortunio muscolare. Tra i forfait dell’ultimo minuto c’è anche quello di Matteo Molinari. Al suo posto parteciperà alle Olimpiadi il golfista romano Renato Paratore.

L’onore di partecipare ai Giochi per rappresentare l’Italia spetterà ai seguenti atleti. Qui di seguito trovate i loro nomi e le rispettive discipline: