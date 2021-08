La febbre a 40 dello sport italiano e la lezione delle Olimpiadi

La febbre a 40 (medaglie) dell’Italia chiude le Olimpiadi di Tokyo con una serie di richieste che si presenta a cadenza quadriennale, anche se questa volta in ritardo di dodici mesi, ogni volta che il tripode lascia lo stadio e trova posto in un museo. "Adesso non dimenticatevi di noi" è l’appello di tutti gli atleti che dopo una vita di allenamenti, grandi fatiche e scarsissima visibilità riescono meritatamente a guadagnarsi qualche giorno in cui il telefono non smette mai di squillare e tutti li cercano. Non voglio passare per pessimista, ma temo, anzi sono certo, che ancora una volta le richieste cadranno nel vuoto. Ci sarà qualche eccezione, Marcell Jacobs in testa, ma tutti gli altri che non hanno la fortuna di avere alle spalle un corpo militare riprenderanno a coltivare il proprio sogno spesso in strutture fatiscenti con i parenti che devono mettere mano al portafogli per sostenere trasferte e pagare di tasca propria scarpe e divise ai più giovani.

Era attesissima questa Olimpiade, perché nessuno sapeva a che punto fosse lo sport mondiale dopo un anno e mezzo in cui i confronti internazionali erano più ricercati di un Gronchi rosa. Il livello delle gare ha detto che lo spettacolo è ancora elevatissimo e soprattutto ha confermato l’Italia nei G10 a livello mondiale, anche se rispetto alle ultime due edizioni siamo scesi di un paio di posizioni nonostante un maggior numero di ori e una cifra complessiva maggiore di podi.

Ma da questi Giochi esce vincitore anche il Giappone, capace di organizzare e di gestire una Olimpiade totalmente fuori dagli schemi: mai i Giochi si erano disputati a porte chiuse, mai le limitazioni erano state cosi stringenti. Eppure, nonostante i tantissimi timori iniziali, quasi tutto ha funzionato alla perfezione e chi parlava di abitanti contrari probabilmente non ha visto le file per farsi fotografare vicino ai cinque cerchi oppure i tantissimi giapponesi pronti con il telefonino a immortalare qualche spicchio di Olimpiadi da dietro le recinzioni a cui erano costretti. Senza mai lamentarsi, sempre con gli occhi sorridenti e un entusiasmo contagioso. Certo, qualche regola è parsa eccessiva, ma complessivamente le due settimane in cui a Tokyo si è radunata l’élite dello sport planetario si sono svolte senza grossi intoppi.

Al di là dei conteggi matematici sulle vittorie, comunque fondamentali perché nello sport arrivare primo o secondo fa una differenza enorme, questi Giochi hanno dimostrato che se davvero ci si crede la vita può proseguire anche durante una pandemia. Con le dovute cautele, con un’attenzione sempre massima, ma le Olimpiadi ci hanno insegnato che per vincere innanzitutto bisogna non arrendersi.