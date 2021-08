Trimi, Barlaam e staffetta: triplo oro azzurro nel nuoto

I due nuotatori si sono imposti nella gara dei 50 dorso S3 e nei 50 stile libero S9. Argento per Giulia Terzi nei 400 metri stile libero femminile S7. Grazie alla squalifica degli Usa è arrivata la vittoria anche nella staffetta femminile 4X100 stile libero

Ancora medaglie d'oro per gli azzurri impegnati alle Paralimpiadi di Tokyo. Arjola Trimi ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 dorso S3 ai Giochi Paralimpici in corso in Giappone. L'azzurra, con il tempo di 51"34, ha preceduto la britannica Ellie Challis (55"11); terza la russa Iuliia Shishova (57"03).

La seconda medaglia d'oro di giornata è stata invece vinta da Simone Barlaam, classificatosi al primo posto nella gara dei 50 stile libero S9. Il milanese ha stabilito il nuovo primato olimpico con il tempo 24"71. Barlaam ha preceduto, sul traguardo, rispettivamente Denis Tarasov, della RPC (24"99) e lo statunitense Jamal Hill (25"19).

Con il tempo di 4'24"85 l'Italia ha vinto anche la medaglia d'oro nella staffetta femminile 4X100 stile libero ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Le azzurre, arrivate seconde, hanno ottenuto l'oro in seguito alla squalifica della squadra Usa.

Giulia Terzi ha invece ottenuto la medaglia d'argento nella gara dei 400 metri stile libero femminile S7 di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. La milanese, con il tempo di 5'06"32, è stata battuta solo dalla statunitense McKenzie Coan, che si è imposta in 5'05"84. Bronzo all'altra statunitense Julia Gaffney, in 5'11"89.