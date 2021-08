Ciclismo in lutto: è morta a 24 anni Olivia Podmore

Lutto nel ciclismo: è morta Olivia Podmore. La giovane atleta, 24enne, che aveva rappresentato la Nuova Zelanda nel ciclismo su pista ai Giochi Olimpici di Rio 2016, è stata trovata senza vita. Il fratello Mitchell Podmore su Facebook ha confermato il decesso.

In un messaggio pubblicato sui social il giorno prima del drammatico ritrovamento del suo corpo senza vita, la ciclista aveva parlato degli alti e bassi della sua traiettoria nel mondo dello sport: "Lo sport è uno sfogo incredibile per molte persone. Una lotta molto gratificante. La sensazione quando si vince non è paragonabile a nessun'altra, ma le sensazioni quando si perde, quando non si è scelti o qualificati, quando si è infortunati, quando non si soddisfano le aspettative della società come avere una casa, sposarsi, avere figli perché hai cercato di dare tutto per il tuo sport, anche quelle sensazioni sono diverse". Non era stata selezionata per le Olimpiadi di Tokyo.

Il Cycling New Zealand ha diffuso un comunicato lunedì sera affermando di essere "profondamente addolorato per la perdita di una delle nostre giovani cicliste".