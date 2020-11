Nuova Opel Corsa-e Rally pronta a partire dopo 1500 km di test

Opel Corsa-e Rally è la prima auto da rally completamente elettrica prodotta da una casa automobilistica e dal 2021 è pronta a prendere parte al campionato monomarca ADAC Opel e-Rally Cup.

Quattro Opel Corsa-e Rally di Opel Motorsport, guidate dai piloti Marijan Griebel, Horst Rotter e dalla leggenda delle corse di Opel, Volker Strycek, la scorsa settimana hanno completato tre giorni di test presso il Pferdsfeld Test Center. Le auto da 100 kW (136 cv) hanno percorso un totale di 1.500 chilometri senza problemi. La Opel Corsa-e Rally si basa sul successo di Opel Corsa-e, vincitrice del Volante d’Oro 2020.

Nel programma di test durato tre giorni sono stati effettuati due turni completi del German Rally Championship (DRM), incluse prove speciali, tratti stradali e manutenzione. Le caratteristiche uniche della mobilità elettrica, come i tempi di guida e di ricarica, la gestione della temperatura della batteria e la messa a punto del software, sono stati testati per la prima volta in un ambiente rally. Le vetture completamente elettriche hanno anche completato dei long run per testare la durata dei nuovi componenti.

"È stato un test efficiente e di successo", ha detto l’Opel Motorsport Director, Jörg Schrott. "Abbiamo raccolto dati e informazioni importanti per i preparativi per la Opel e-Rally Cup 2021. Purtroppo, diversi rally di prova con le nostre vetture di sviluppo non hanno potuto aver luogo a causa della pandemia di Covid-19. Questo ha reso ancora più importante la nostra simulazione di rally a Pferdsfeld, il risultato è che ora la Opel Corsa-e Rally è pronta."

L'ADAC Opel e-Rally Cup comprenderà otto turni di qualificazione tra la primavera e l'autunno del 2021. È previsto un ulteriore rally di preparazione per tutte le squadre iscritte prima dell'inizio effettivo della stagione.