Panasonic Main Sponsor della 73° Centomiglia del Garda, la regata più longeva d’Italia

Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning sarà Main Sponsor della 73° edizione della storica regata velica Centomiglia del Lago di Garda, la più lunga in Europa su acque interne, nata nel 1951 su iniziativa del Circolo Vela Gargnano. Quest’anno si terrà il 2 e 3 settembre. Alla base di questa partnership c’è la volontà di Panasonic di sostenere i valori fondanti di questo sport in cui si riconosce pienamente: sostenibilità, armonia con la natura e spirito di squadra. Completa e adatta per adulti e bambini, ogni anno la vela permette a milioni di appassionati in tutto il mondo di mettersi in gioco. È inoltre uno sport dove sono necessari la partecipazione e l’impegno di tutta la squadra. Imparando a collaborare con i propri compagni di equipaggio per trovare il giusto equilibrio tra caratteristiche tecnologiche delle barche, sapere umano e utilizzo di risorse naturali come vento e acqua, senza comprometterne la disponibilità per le generazioni future.

Valori totalmente in linea con i principi di Panasonic, da sempre impegnata in progetti che contribuiscano al benessere dell’individuo e della società. Aria e acqua, inoltre, gli elementi chiave della vela, sono gli stessi che caratterizzano le pompe di calore aria-acqua Aquarea di Panasonic, una tecnologia sostenibile senza emissioni di CO 2 locali. Svolge le funzioni di climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, sfruttando il calore gratuito e illimitato accumulato nell’aria trasferendolo all’acqua, fluido vettore verso gli ambienti.

Queste soluzioni sono estremamente efficienti e hanno un basso impatto ambientale, in quanto utilizzano fino all’80% dell’energia termica dall'ambiente esterno impiegandola per la produzione di calore e acqua calda sanitaria durante tutto l'anno. “Siamo entusiasti di sostenere la nuova edizione della Centomiglia, una delle manifestazioni velistiche più importanti del Garda, che dal 1951 riunisce i migliori equipaggi europei per una sfida all’insegna della sostenibilità. Infatti, uno degli sport che maggiormente può usufruire dell’aiuto di fonti energetiche rinnovabili è sicuramente la vela, in grado di sfruttare l’energia del vento e dell’acqua: una peculiarità che abbiamo oggi il piacere di sostenere e promuovere, in linea con le nostre soluzioni a basso impatto ambientale e il nostro impegno aziendale nel creare un mondo più sostenibile. Buon vento a tutti i partecipanti!”, commenta Alfredo Meazza, Country Manager di Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning Italia. Appuntamento il 2 e 3 settembre 2023 per le numerose imbarcazioni che parteciperanno alla competizione, cresciuta negli ultimi anni in modo esponenziale, tanto da stimare per quest’anno più di 150 imbarcazioni con 800 velisti provenienti da ogni parte del mondo.