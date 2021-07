Un grande ritorno in MotoGp: Daniel Pedrosa si prepara a tornare in gara

Nel Gran Premio di Stiria, che si disputerà l’8 agosto, scenderà in pista il pilota spagnolo, che si è ritirato da 3 anni, dedicandosi come collaudatore allo sviluppo della KTM

Il Gran Premio di Stiria, in programma dal 6 all’8 agosto, avrà una gradita sorpresa. In pista ci sarà anche una vecchia conoscenza del Motomondiale. Daniel Pedrosa è pronto a tornare a gareggiare in sella alla KTM RC16. Il pilota iberico, ritiratosi ormai da 3 anni, è il collaudatore della casa austriaca.

All’età di 35 anni è pronto a rimettersi in gioco grazie a una wild-card. Ha corso nel Mondiale per 13 stagioni, ottenendo 31 vittorie e 112 podi. Non è mai riuscito a conquistare il titolo iridato ma è stato vice-campione del mondo in ben tre occasioni nel 2007, nel 2010 e nel 2012. La sua ultima gara disputata è il Gran Premio della Comunità Valenciana, la gara conclusiva della stagione 2018. Nel Gran Premio di Stiria, Pedrosa scenderà in pista con una versione sviluppo della Ktm RC16.

Ha dichiarato che scenderà in pista per divertirsi e per accumulare dati preziosi per lo sviluppo della moto austriaca. L'appetito, però, vien mangiando e lui è il primo a non vedere l'ora di misurarsi in pista con vecchi e nuovi colleghi, con piloti esperti e giovani che non gli faranno troppi complimenti. Altro che test!