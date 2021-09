Pelè operato per sospetto tumore al colon

Pelè, la leggenda del calcio mondiale, operato per un tumore al colon. La notizia arriva dall’ospedale stesso, che è l’Albert Einstein di San Paolo. "Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l'analisi istologica" fanno sapere dalla struttura ospedaliera brasiliana.

Un fatto confermato anche da quanto scritto proprio dal campione sui propri social: ". Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie con voi. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall'amore della mia famiglia e dei miei amici". In un secondo post scrive anche: “Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio perchè mi sento bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute”.