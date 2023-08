Perché Roberto Mancini si è dimesso da CT dell'Italia

L'addio di Roberto Mancini alla Nazionale italiana di calcio è stato come un fulmine a ciel sereno. La decisione del ct campione d'Europa in carica è arrivata a sorpresa nella giornata del 13 agosto e a pochi giorni dalla nomina di coordinatore delle Nazionali.

Dopo ore di interrogativi e illazioni sulle motivazioni che hanno spinto l'ex ct a lasciare la nazionale, Mancini ha precisato che la sua scelta è stata dettata da interessi personali. "Le dimissioni da ct della nazionale sono state una mia scelta personale", ha scritto l'ex allenatore azzurro, con un post su Instagram. "Ringrazio il presidente federale, Gabriele Gravina, per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020".

Con queste parole, Mancini non ha dato adito alle voci che stanno circolando nelle ultime ore, che lo vedono in trattativa per guidare la nazionale dell'Arabia Saudita nei prossimi tre anni, fino ai mondiali del 2025. Stando quanto riportato dal quotidiano saudita Al-Riyadi, all'inizio della prossima settimana verrà presentata un'offerta ufficiale al 58enne allenatore marchigiano.

Chi prenderà il suo posto?

Dopo le dimissioni di Mancini si è subito aperto il toto allenatore: i nomi più caldi che si fanno strada sono quello di Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, che ha lasciato la guida del club partenopeo subito dopo aver riportato il titolo sotto il Vesuvio a 33 anni di distanza dall'ultimo tricolore.

È attualmente libero anche Antonio Conte, già ct degli azzurri tra il 2014 e il 2016 con un piazzamento ai quarti di finale a Euro 2016. Potrebbero essere in lizza anche il capitano dei Mondiali 2006 Fabio Cannavaro, già ct della Cina, ultimo incarico in Serie B a Benevento, così come l'ex compagno di nazionale Daniele De Rossi, già nello staff di Mancini a Euro 2020.