"A settembre i tifosi allo stadio": l'annuncio di Spadafora

Quando si tornerà allo stadio? Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, questa mattina al Giornale radio Rai (Gr1) ha fissato anche una possibile data: “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore".

Il ministro ha affrontato anche altri temi delicati: “Il mio auspicio è di portare la riforma all’ultimo consiglio dei Ministri prima della breve pausa che faremo a metà agosto. La cosa più importante riguarderà sicuramente i lavoratori sportivi, cioè la possibilità che tutti coloro che lavorano nel modo dello sport abbiano tutele, ma poi abbiamo una migliore definizione della governante tra Coni, sport e salute e tutte ulteriori nuove norme che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche. Insisterò perché nel decreto in cui utilizzeremo le risorse che abbiamo ieri approvato, possano esserci i 100 milioni che servono soprattutto per tante piccole e medie realtà sportive. Ho fatto appello al ministro Gualtieri di occuparsi di questo tema".

Anche la Bundesliga potrebbe rivedere i tifosi allo stadio fra qualche mese. Il ministro dell'Interno Horst Seehofer (responsabile anche in tema di sport) al quotidiano bavarese "Merkur" ha fatto capire che gli impianti potrebbero riaprire in autunno. "Sono stato a lungo dell'opinione che si può far rientrare gli spettatori negli stadi, a patto che vengano applicate le norme sanitarie - ha specificato il ministro tedesco -. Sappiamo che il virus colpisce dove le regole non vengono rispettate. Potremmo farlo in autunno. Naturalmente non con gli stadi pieni, ma potremmo aumentare gradualmente le presenze permesse".

La Bundesliga riparte il 18 settembre. La data di ripartenza del calendario di Serie A 2020-2021 è ancora incerta.