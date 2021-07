L'Italia vince anche il pullman scoperto: il carosello a Roma dopo le resistenze del governo

Se fino a poco fa sembrava impossibile che l’Italia girasse per le strade di Roma con il pullman scoperto, adesso la nazionale azzurra vince anche questa partita perché, dopo una serie di trattative e resistenze da parte del Governo, sarà carosello per le vie di Roma e, c’è da giurarci, sarà festa grande nella capitale d’Italia. "Al ritorno faremo il giro con il pullman 'scoperto'. Glielo dovevamo ai tifosi. Sono 10 minuti e lo dovevamo a chi ci ha sostenuto da casa” ha detto Leonardo Bonucci.

Intorno alle 19,30 la nazionale ha lasciato il Quirinale per tornare in albergo ed è partito il carsello lungo le vie di Roma dove, unica nota negativa, le persone si sono assembrate senza il minimo rispetto delle norme anti Covid. Gli azzurri sono partiti per un giro tra le vie di Roma su un pullman scoperto, per ricevere l'omaggio e l'abbraccio di centinaia di tifosi. Il pullman scoperto è partito da piazza Colonna e sta transitando a fatica su via del Corso, verso piazza Venezia. A tenere la Coppa, sempre la coppia Bonucci-Chiellini. Sull'autobus anche il tennista Matteo Berrettini.

Le vie del centro della Capitale sono una bolgia di tifo, tra tricolori, inni d'Italia, trombette e festeggiamenti.