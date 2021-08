Rafa Nadal, la stagione è finita: lo US Open perde un altro campione

Rafa Nadal si ferma per il resto della stagione. Il campione spagnolo ha comunicato la sua decisione attraverso i suoi canali social.

“Ciao a tutti: volevo informarvi che purtroppo devo chiudere la stagione 2021. Sinceramente da un anno soffro molto più di quanto dovrei con il piede e ho bisogno di prendermi un po’ di tempo. Ho preso questa decisione e penso che sia la strada da seguire per cercare di recuperare e recuperare bene”, ha detto lo spagnolo.

Nadal ha vinto, come Federer e Djokovic, 20 tornei dello Slam. Da tempo, però, soffre di una malattia congenita al piede, conosciuta come Müller-Weiss, causata dalla deformazione dello scafoide del tarso, un osso, che si trova sopra al piede, in cui sono presenti più tendini e legamenti.

Lo US Open, che è ormai ai nastri di partenza, perde un altro grande protagonista, dopo le rinunce causa infortunio del campione in carica, Dominic Thiem e l’assenza di Roger Federer, che a Ferragosto ha reso noto che si sottoporrà a una nuova operazione al ginocchio nella speranza di poter tornare nel circuito.

Nadal era già stato costretto a saltare il prestigioso torneo newyorkese nel 2020. Purtroppo il campione spagnolo non potrà andare a caccia della sua quarta vittoria in terra americana dopo i trionfi ottenuti nel 2012, nel 2017 e nel 2019.