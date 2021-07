“Vammi a prendere questi due cammellieri”: dopo le parole razziste il tecnico tedesco torna a casa

Le scuse non sono bastate. Patrick Moster, secondo quanto riferito dalla Reuters, è stato costretto a lasciare i Giochi Olimpici di Tokyo. Il direttore sportivo tedesco, durante la cronometro maschile vinta da Primoz Roglic, aveva incitato così Nikias Arndt, il 29enne corridore della Dsm: “Vammi a prendere questi due cammellieri”.

In quel momento non ha trovato un modo migliore per incitare il ciclista della sua nazionale. L’obiettivo era quello di superare i due ciclisti africani l’algerino Azzedine Lagab e l’eritreo Amanuel Ghebreigzabhier, partiti 2’ e 3’ prima del tedesco.

Le parole, a sfondo razzista, sono state trasmesse in diretta in televisione. Se ne è immediatamente dissociato il commentatore tedesco che ha chiesto scusa agli spettatori. Anche la Federciclo tedesca ha subito espresso il suo disappunto. Il Cio, nella giornata di ieri, aveva diramato un comunicato molto duro.

“Queste frasi vanno contro i valori che l’Uci rappresenta, promuove e difende, Non c’è posto per il razzismo nello sport e l’Uci continua il suo impegno per sradicare qualsiasi forma di discriminazione nel ciclismo difendendo la diversità e l’eguaglianza”.

Patrick Moster si era difeso dicendo: “Stavo incitando il mio atleta, faceva molto caldo, ho fatto confusione scegliendo le parole sbagliate. Mi dispiace, spero di non aver offeso nessuno. Non sono razzista, ho molti amici di origini nordafricane. Sono mortificato”. Le scuse non sono bastate. Patrick Moster tornerà a casa.