Emanuele Filiberto compra un'altra squadra: il Real Aversa

Dopo il Savoia di Torre Annunziata, il principe Emanuele Filiberto mette le mani su un’altra squadra di calcio, il Real Aversa. La notizia è stata data dalla società in un post sui social. La squadra che gioca nella Serie D sta affrontando un brutto periodo, la lotta per la salvezza senza il sostegno della tifoseria.

La Casa Reale Holding - rappresentata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, da Nazario Matachione e da Marcello Pica - acquista la sua seconda società sportiva dopo il Savoia "dando così maggior vigore al proprio progetto di sviluppo nei nostri territori puntando ancora di più sul calcio per la rilevanza sociale e formativa che ha per i giovani. Vista l'indisponibilità dello Stadio Augusto Bisceglia e l’inizio dei lavori per il rifacimento del manto erboso, gli allenamenti saranno svolti nella struttura oggi nella disponibilità della Casa Reale Holding Spa fino alla fine della stagione, in attesa di poter ritornare al Bisceglia appena disponibile".

Lo sfogo del presidente Guglielmo Pellegrino

Il presidente Guglielmo Pellegrino ha gettato la spugna. Ha deciso di lasciare la squadra per motivi personali, familiari ed economici, sottolineando che ad oggi l’unica società che ha mostrato un interesse reale verso la squadra è stata la Casa Reale Holding Spa. "Sono pienamente convinto che questa sia la migliore scelta che potessi fare. La città ora ha una grande opportunità per convincere questi importanti imprenditori a proseguire il calcio ad Aversa", ha aggiunto sperando che nei mesi a venire la tifoseria faccia sentire la propria vicinanza alla squadra.

I tifosi, lamenta Pellegrino non hanno risposto nemmeno in occasione dell’ultima partita con il Catania (persa 1 – 3), molto importante per la salvezza: "Solo 50 biglietti venduti: il che significa che solo 50 persone erano presenti a supportare l’Aversa in una partita così importante. Senza fatti concreti nessun imprenditore proseguirebbe il calcio senza, tra l’altro, avere la disponibilità diretta dello stadio. Al momento io ho fatto tutto quanto era nelle mie possibilità; io ho salvato il calcio e io ho convinto questi importanti imprenditori a salvare l’Aversa, ora tocca a voi convincerli a restare".

