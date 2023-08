Ciclista senza braccia riceve in premio un orologio da polso: la reazione da manuale

Campione di nuoto, di ciclismo e di ironia. Ricardo Ten Argilés, atleta spagnolo paralimpico, si è imposto ai mondiali di ciclismo di Glasgow. Per lui medaglie d'oro ma anche un orologio da polso. Questo infatti l'omaggio ricevuto alla premiazione categoria C1. Le immagini sono diventate presto virali in rete e non sono mancate le critiche: "Premiazione inopportuna e priva di rispetto", dicono in tanti.

L'atleta 47enne, che ha le braccia amputate fino al gomito e ha perso anche la gamba sinistra ha reagito con una video-risposta da manuale e l'ha condivisa sui social. Una voce fuori campo gli chiede: "Ricardo che ore sono?", lui in favore mostra l'orologio allacciato sul moncone del braccio sinistro: "È l'ora del campione del mondo". Così, col sorriso, mette tutti a tacere in vista dei Giochi Paralimpici del 2024.

